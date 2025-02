Waffenstillstand nach 15 Monaten Hölle: Millionen hoffen auf ein endgültiges Ende des Krieges, aber Netanjahus Regierung hat eigene Pläne

Uri Bar-Shalom Agmon und Yasha Marmer, Socialist Struggle Movement (ISA in Israel/Palästina)

Weiter im Kampf gegen Netanjahus Regierung des Todes und der Austerität weiter, um die Verletzung des Abkommens zu verhindern

Für ein vollständiges Ende des Krieges, die Freilassung „aller für alle“, den Rückzug aller militärischen Kräfte aus dem Gazastreifen, dem Libanon, Syrien und dem Westjordanland

Für die Enteignung der Ressourcen der Kapitalist*innen für den Wiederaufbau und die Sozialsysteme!

Nach über 460 höllischen Tagen Vernichtungskrieg und Blutbad in Gaza wurde ein Waffenstillstand verkündet, der auch einen Austausch von Geiseln und Gefangenen ermöglichen wird. Dies geschieht über ein Jahr nach dem kurzen Waffenstillstand und dem Gefangenenaustausch vom November 2023. Die angekündigte neue Waffenruhe hat am Sonntag (19. Januar) begonnen, als auch ein Gefangenenaustausch stattfand.

Die Ankündigung wird mit großer Erleichterung aufgenommen. In den provisorischen Vertriebenenlagern im Gazastreifen reagierten die Bewohner*innen, die den schrecklichen Vernichtungskrieg überlebt haben, mit spontanen Feiern auf die Ankündigung des erwarteten Waffenstillstands. Gleichzeitig waren Stimmen der Erleichterung und Freude auch im ständigen Protestzentrum der Familien der Entführten vor dem Begin-Tor auf der Kriya-Basis in Tel Aviv zu hören.

Globale und regional muss die Bewegung weitergehen und ein vollständiges Ende des Krieges fordern. Millionen in der Region und vor allem die palästinensische Bevölkerung, die das Inferno im Gazastreifen durchlebt, sehnen sich nach einem Ende der Hölle, die die israelische Todesregierung ihnen seit 15 Monaten auferlegt hat. Auch Millionen Menschen in Israel wünschen sich ein Ende des Krieges und die Rückkehr der Entführten.

Es wird erwartet, dass das „Todeskabinett“ (Kriegskabinett) der Regierung Netanjahu – mit oder ohne Unterstützung der rechtsextremen Minister – einen Entwurf für einen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch billigen wird, der sich nicht grundlegend von dem Entwurf unterscheidet, den es seit Mai immer wieder abgelehnt hat. Diese Tatsache allein ist schon ein Eingeständnis, dass die Netanjahu-Bande keine andere Möglichkeit hatte, die Freilassung der Entführten zu erreichen, als ein Waffenstillstandsabkommen.

Die Regierung hat sich jedoch monatelang dafür entschieden, das derzeitige Konzept rundheraus abzulehnen – „zugunsten“ einer Reihe provokativer Attentate im Gazastreifen, in Syrien, im Libanon und im Iran, zugunsten demonstrativer Angriffe im gesamten Nahen Osten, von mörderischen Militärangriffen in Rafah und in den Flüchtlingslagern in der Mitte und im Norden des Gazastreifens sowie Hungersnöten . Nun wird die Regierung zynisch die Ströme von Blut, die sie vergossen hat, und die arrogante Unterstützung, die sie von der neuen Trump-Administration erhält, nutzen, um den Eindruck zu erwecken, sie habe aus einer Position der Stärke heraus ein Abkommen mit der Hamas-Führung unterzeichnet. Dies ist ein Versuch, die strategische Krise zu verschleiern und schönzureden, die sie nun zwingt, sich mit derselben Hamas zu arrangieren, die sie zu „eliminieren“ geschworen hat.

Im Gegensatz zu den Lügen der Regierung hat der „militärische Druck“ – oder ungeschminkt „Vernichtungskrieg“ genannt – nicht den Boden für eine Einigung bereitet, sondern die blutige Krise nur verschärft und vertieft. In demselben Inferno, in dem Zehntausende palästinensischer Männer, Frauen und Kinder im Gazastreifen umkamen, kamen auch Dutzende von Entführten ums Leben, die am 7. Oktober 2023 aus der westlichen Negev verschleppt wurden.

„In diesem Krieg waren es nie nur die Bombardierungen“, sagte die 37-jährige Wadiha al-Attar, die 30 Angehörige im Krieg verloren hat. „Es war auch der Hunger, der Mangel an Nahrung und Kleidung, und dass man nie zur Ruhe kam. Lasst sie den Krieg beenden, lasst sie die Grenzübergänge öffnen, lasst sie Lebensmittel bringen, lasst uns unsere Lieben sehen und in den nördlichen Gazastreifen zurückkehren! Lasst uns unsere Häuser wieder aufbauen, nachdem sie völlig zerstört worden sind“.

Gleichzeitig freuen sich Hunderte von palästinensischen Familien im Westjordanland und im Gazastreifen darauf, ihre Angehörigen wiederzusehen, die im Rahmen des Abkommens aus israelischen Gefängnissen und Folterlagern entlassen werden sollen. Viele von ihnen, darunter auch Frauen und Kinder, wurden mitten in der Nacht von maskierten Bewaffneten aus ihren Betten entführt oder sind bei Verhaftungsaktionen (Entführungen) verschwunden, die von den israelischen Besatzungstruppen während des Krieges im Gazastreifen durchgeführt wurden.

„Freude gemischt mit Trauer“

Doch in die Vorfreude und Aufregung mischen sich auch Befürchtungen und Ängste. Zunächst einmal könnten die schweren Bombardierungen im Gazastreifen das ganze Wochenende über anhalten und viele weitere Menschenleben kosten. Die Zahl der Opfer nimmt zu: Zwischen der Ankündigung des Waffenstillstandsabkommens am Mittwochabend und dem Verfassen dieser Zeilen wurden 71 Menschen bei Bombardierungen im Gazastreifen getötet, darunter 19 Kinder und 24 Frauen. Aber auch nach Inkrafttreten der Waffenruhe schwebt die Gefahr einer Wiederaufnahme des Krieges weiterhin über den Köpfen der Bewohner*innen. Wie bei der Waffenstillstandsvereinbarung im Libanon im November wird die israelische Regierung behaupten, dass alle neuen Angriffe im Rahmen der Vereinbarung erfolgten.

„Es ist eine Mischung aus Freude und Traurigkeit“, erklärt Maha, eine 34-jährige Bewohnerin von Khan Younis, “Jeder Tag, der vergeht, kostet uns Blut. Menschen werden getötet. Die Pause wird es uns ermöglichen, das Ausmaß der Verluste und der Zerstörung zu ermessen. Ich möchte meinen Vater und meine Mutter sehen, nach den getöteten Familienmitgliedern suchen und vielleicht ihre Leichen finden.“

Das „Forum der Familien israelischer Geiseln“ warnte, dass „angesichts der Berichte über ein bevorstehendes Abkommen und neben der Erwartung der Rückkehr unserer Lieben uns Angst und große Sorge begleiten, da die Möglichkeit besteht, dass das Abkommen nicht vollständig abgeschlossen wird und einige der Entführten in Gefangenschaft bleiben werden“.

Die blutrünstige Regierung Netanjahu besteht darauf, sich nicht zu einem vollständigen Ende des Krieges und dem Abzug aller Besatzungstruppen aus dem Gazastreifen zu verpflichten. Bezalel Smotrich, Vorsitzender der Partei Religiöser Zionismus, besteht sogar darauf, dass die Bedingung für den Verbleib seiner Partei in der Regierung ist: „die absolute Gewissheit einer Rückkehr zum Krieg mit großer Kraft, in vollem Umfang und in einer neuen Konfiguration“.

Der vereinbarte Entwurf ist im Voraus in Phasen unterteilt. Er beginnt mit einem vorübergehenden Waffenstillstand von etwa 6 Wochen, während dessen die zweite Phase der Vereinbarung noch nicht abgeschlossen ist – ihre Einzelheiten sollen offenbar in Verhandlungen festgelegt werden, die am 16. Januar, für die Durchführung der ersten Phase beginnen.

Als Teil der ersten Phase des Abkommens wird erwartet, dass der Druck durch Belagerung und Hunger gemildert wird, indem etwa 600 Lastwagen mit Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff pro Tag in den Streifen einfahren dürfen. Es wird erwartet, dass die Hamas schrittweise 33 entführte israelische Gefangene freilässt, darunter alle Frauen (Soldat*innen und Zivilist*innen), Kinder und Männer im Alter von über 50 Jahren. Im Gegenzug werden unter anderem alle Minderjährigen und Frauen freigelassen, die seit dem 7. Oktober aus dem Gazastreifen verhaftet, ja sogar entführt wurden, und Hunderte weiterer palästinensischer männlicher und weiblicher Gefangener werden aus den Gefängnissen und Folterlagern der israelischen Besatzung entlassen. Einige von ihnen werden in den Gazastreifen oder in andere Länder der Region deportiert.

Laut dem Hauptdokument des Abkommens, das durchgesickert ist, werden sich die israelischen Besatzungstruppen schrittweise aus den Bevölkerungszentren im Gazastreifen zurückziehen und entlang einer „Pufferzone“ stationiert werden, die etwa 700 Meter vom Zaun entfernt ist und an bestimmten Punkten (die von der israelischen Armee festzulegen sind) sogar mehr als einen Kilometer in den Gazastreifen hineinreicht. Vertriebene Palästinenser*innen dürfen die Enklave Netzer und das Wadi Gaza im Norden durchqueren und ab dem 7. Februar nach Gaza-Stadt und in den nördlichen Gazastreifen zurückkehren, wenn die Fahrzeuge „von einem privaten Unternehmen, das von den Vermittlern in Abstimmung mit der israelischen Seite und nach einem vereinbarten Mechanismus bestimmt wird“, kontrolliert werden.

Dem Dokument zufolge wird die israelische Armee während der gesamten ersten Phase des Abkommens auf der Salah al-Din/Philadelphia-Achse an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und dem Sinai verbleiben, ab dem 42. Tag (Ende der ersten Phase) und wird den Rückzug bis zum 50. Tag des Waffenstillstands abschließen. Ein hochrangiger israelischer politischer Beamter erklärte jedoch am Donnerstagnachmittag, dass sich die israelischen Streitkräfte nur dann aus der Philadelphia-Achse zurückziehen werden, wenn die Hamas „Israels Forderung nach Beendigung des Krieges (Erfüllung der Kriegsziele)“ zustimmt – das heißt, wenn die Hamas den Kriegszielen des israelischen Todeskabinetts zustimmt, einschließlich der Eliminierung der Hamas selbst. Dies ist eine Möglichkeit, das Abkommen zu umgehen und den Krieg zu verlängern.

Die zweite Phase, deren Zustandekommen unwahrscheinlich ist und deren Einzelheiten, wie bereits erwähnt, noch nicht feststehen, soll weitere 42 Tage dauern und die Freilassung aller noch lebenden Entführten, einen dauerhaften Waffenstillstand und den vollständigen Rückzug der israelischen Besatzungstruppen aus dem Streifen beinhalten. Die dritte Phase wird offenbar die Freilassung aller Leichen der verbleibenden Entführten und den Beginn der Umsetzung des Rehabilitationsplans für den Gazastreifen umfassen.

Wird der Waffenstillstand von Dauer sein?

Der israelische Journalisten Ronen Bergman schrieb am Vorabend der Bekanntgabe des Abkommens: „Präsident Trump hat Netanjahu und Minister Ron Dermer laut einer mit den Details vertrauten Quelle bereits versprochen, dass er Israel rückwirkend unterstützen wird, wenn sie einem Waffenstillstand und dem Abzug der IDF-Truppen aus dem Streifen zustimmen, falls es sich entschließt, wieder zu kämpfen und den Waffenstillstand zu verletzen“.

Trump ist bei seinem Einzug ins Weiße Haus in der Tat an einer Errungenschaft interessiert und hat die Netanjahu-Regierung unter Druck gesetzt und gleichzeitig damit gedroht, dem Gazastreifen und der Region die „Hölle“ aufzuerlegen, damit sie einem vorübergehenden Waffenstillstandsabkommen zustimmt. Aber welche Garantien gibt es, dass er die Netanjahu-Regierung dazu drängen wird, über die erste Phase des Abkommens hinauszugehen, alle Besatzungstruppen aus dem Gazastreifen abzuziehen und den Krieg vollständig zu beenden?

Obwohl Trump deutlich gemacht hat, dass er an einem Normalisierungsabkommen zwischen Israel und Saudi-Arabien interessiert ist, das ein Ende des Vernichtungskrieges in Gaza voraussetzen würde, könnte seine Politik durchaus die Linie seiner ersten Amtszeit fortsetzen: eine verstärkte Unterstützung der militärischen Aggression des israelischen Besatzungsregimes. Er hat versprochen, die Waffenlieferungen an die Kriegsmaschinerie des israelischen Kapitalismus zu erhöhen, hat damit gedroht, einen gemeinsamen Angriff auf den Iran zu führen und Berichten zufolge auch die Regierung des Todes zu ermächtigen, die Hungersnot im Gazastreifen zu maximieren.

Die Gefahr, dass die Regierung des Todes mit Unterstützung der Trump-Administration zu maximalen „militärischen Druckmaßnahmen“ im Gazastreifen zurückkehrt, einschließlich Aushungerung und Zerstörung lebenswichtiger Infrastruktur, ist allgegenwärtig. Auch die Gefahr eines regionalen Krieges ist nicht gebannt, wenn Regierungsvertreter und das militärische Sicherheitsestablishment den Waffenstillstand im Gazastreifen nutzen wollen, um einen militärischen Angriff auf die Öl- und Atomanlagen im Iran voranzutreiben.

Angesichts dieser Gefahr ist es dringend notwendig, den Kampf für ein vollständiges Ende des Krieges, die Freilassung aller für alle, für die Wiederherstellung und das Wohlergehen und den Sturz der Regierung des Todes als Teil eines umfassenden Kampfes gegen die Gesamtheit ihrer Agenda fortzusetzen.

Der Finanzminister und Vorsitzende der Partei des religiösen Zionismus, Bezalel Smotrich, erklärte am Mittwochabend nach der Bekanntgabe des Entwurfs: „Der Premierminister und ich haben in den letzten zwei Tagen heftige Diskussionen über diese Angelegenheit geführt, er kennt die Forderungen des religiösen Zionismus und der Ball liegt in seinen Händen.“

Es ist noch nicht bekannt, ob Smotrich der Aufforderung Ben Gvirs nachkommen wird, gemeinsam aus der Regierung zurückzutreten, um das Abkommen zu verhindern. Die Treffen zwischen Netanjahu und Smotrich zielten darauf ab, letzteren davon zu überzeugen, nicht aus der Regierung auszutreten, und zwar unter anderem mit dem Versprechen, soweit bekannt, die Besetzung im Westjordanland und den massiven Bau in den Siedlungen als Teil der Beschleunigung der ethnischen Säuberung in dem Gebiet zu vertiefen.

Der Kampf geht weiter

Der „Tag danach“ der Regierung des Todes und der Trump-Administration ist die Fortsetzung der Hölle für die Bevölkerung. Das israelische Regime hat während des gesamten Vernichtungskrieges deutlich gemacht, dass die Besatzungstruppen auch nach dem Ende der aktuellen Phase des Infernos noch jahrelang das Gebiet kontrollieren werden. Die Besatzung und die Kontrolle der Palästinenser*innen im Gazastreifen sollen neu organisiert werden, mit täglichen Militäraktionen „wie im Westjordanland“, wie es Kriegsminister Katz ausdrückte, und mit Angriffen auf die demokratischen Rechte innerhalb der Grünen Linie sowie mit Sparmaßnahmen und Wirtschaftsdekreten, die die Erosion der Löhne und Lebenshaltungskosten in Israel weiter vorantreiben werden.

Der Versuch, den Status quo der Besatzung, der nationalen Unterdrückung, der Armut und der Herrschaft des Kapitals noch fester zu verankern, wird zu neuen Katastrophen führen. Angesichts dieser Gefahr muss der Kampf eskaliert werden, mit einer breiten Mobilisierung für Demonstrationen und sogar Streiks gegen die Regierung des Todes und der Austerität, um sie daran zu hindern, das Abkommen zu brechen, um ein vollständiges Ende des Krieges, die Freilassung aller für alle, den Rückzug aller militärischen Kräfte aus Gaza, dem Libanon, Syrien und dem Westjordanland und die Enteignung der Ressourcen von den Kapitalisten zu Gunsten von echtem Wiederaufbau und Wohlfahrt zu fordern. Der Kampf zum Sturz der Regierung des Todes muss mit der Notwendigkeit eines radikalen Wandels verbunden sein, um die grundlegenden Ursachen der blutigen Krise zu beseitigen – ein Kampf für die Befreiung von nationaler Unterdrückung, der Besatzung, der Belagerung und der Armut, unter der Millionen Menschen leiden, und für eine Alternative des sozialistischen Wandels zum kapitalistischen System, das imperialistische Kriege, Unterdrückung und Ausbeutung aufrechterhält.

Foto: Yousef Zaanoun, Activestills