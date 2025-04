Wie es zum Ukraine-Krieg kam

Damit eine Therapie erfolgreich sein kann, müssen zuvor die Ursachen des Problems erkannt werden. Was führte zu dem Krieg in der Ukraine? In dieser Ausgabe geht es um die Vorgeschichte und die internationalen Zusammenhänge.

Faktencheck:

Assoziierungsabkommen EU-Ukraine:

https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine-analysen/137814/chronik-des-assoziierungsabko

mmens-zwischen-der-eu-und-der-ukraine/

Rheinmetall Lieferung Gefechtsübungszentrum an Russland:

https://www.dw.com/de/bundesregierung-stoppt-rheinmetall-r%C3%BCstungsdeal-mit-russla

nd/a-17829458

Zitat aus “Weißbuch Europäische Verteidigungsbereitschaft 2030”:

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/30b50d2c-49aa-4250-9ca6

-27a0347cf009_en?filename=White%20Paper.pdf

Zitat Rosa Luxemburg:

https://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1916/junius/teil1.htm