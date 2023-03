Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates: Ist der marxistische Klassiker heute noch aktuell?

1 Lewis H. Morgan, Ancient Society Or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization, https://www.marxists.org/reference/archive/morgan-lewis/ancient-society

2 Friedrich Engels, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft,19_210.htm

3 “Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats” in: Karl Marx/Friedrich Engels – Werke. (Karl) Dietz Verlag, Berlin. Band 21, 5. Auflage 1975, unveränderter Nachdruck der 1. Auflage 1962, Berlin/DDR. S. 49, http://www.mlwerke.de/me/me21/me21_036.htm4 ebd., S. 158