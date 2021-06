Die Ursprünge von Covid-19: Labor-Leck oder kapitalistische Öko-Krise?

Von Chris Stewart (Socialist Alternative und ISA in Irland)

Im letzten Monat hat sich die Berichterstattung der kapitalistischen Medien in den USA über den Ursprung von COVID-19 grundlegend geändert. Das geschah nachdem Präsident Biden eine 90-tägige Überprüfung der These, dass das Virus aus einem Labor im Wuhan Institute of Virology stammt, durch die US-Geheimdienste angeordnet hat.

Dies betrifft zwei Hauptszenarien, eines von einem versehentlichen Leck aufgrund eines Lapsus in der Laborsicherheit, zuvor von der WHO als „extrem unwahrscheinlich“ abgetan, und das andere, eine von der Trump-Regierung gepushte Verschwörungstheorie, dass das Virus absichtlich von China als Biowaffe geschaffen wurde.

Letzteres ist durch wissenschaftliche Beweise mit überwältigender Deutlichkeit widerlegt, während Ersteres zwar nicht völlig ausgeschlossen ist, aber weder neue Beweise noch die Forschung der meisten Virolog*innen widerspiegelt. Vielmehr sind die meisten Virolog*innen nach wie vor der Meinung, dass SARS-CoV-2 (der Name des Coronavirus, der COVID-19 verursacht) aus der Natur entstanden ist, und zwar durch den Kontakt von Menschen und / oder Vieh mit infizierten Wildtieren.

Angesichts der verheerenden Folgen der Coronavirus-Pandemie halten es Virolog*innen natürlich für essentiell, die Ursprünge von SARS-CoV-2 aufzudecken und zu verstehen. Die Realität des Kapitalismus und der imperialistischen Rivalität erschwert jedoch bereits jetzt jede derartige Untersuchung, da die geopolitischen Interessen der USA und Chinas in Konflikt geraten.

Spannungen des ‚Neuen Kalten Krieges‘

Die „Lab-Leak“-Theorie wird von verschiedenen kapitalistischen Staaten und Medienkonzernen als Teil einer Offensive im „Neuen Kalten Krieg“ aggressiv vorangetrieben. Auf der anderen Seite hat auch das KPCh-Regime in China eine hinderliche Rolle bei den Untersuchungen zur Herkunft von COVID-19 gespielt.

Der chinesische Staat hat während der gesamten COVID-19-Pandemie wichtige Daten zur öffentlichen Gesundheit unterdrückt. China hat auch in der Vergangenheit den Zugang für Ermittler*innen erschwert und Daten in Voruntersuchungen zum Ursprung des Virus manipuliert. Die obsessive Zensur und Geheimhaltung durch die KPCh-Regierung hat die Ausbreitung des Virus überhaupt erst ermöglicht, indem Nachrichten über den Ausbruch unterdrückt wurden, getrieben von dem Wunsch, nur über die „Erfolge“ der Regierung zu berichten. Dieser Druck, schlechte Nachrichten zu verbannen, hat sich seit dem Beginn der akuten US-China-Spannungen vor drei Jahren verstärkt.

Weder dem US-Staat noch dem chinesischen Staat kann man zutrauen, eine wirklich unabhängige wissenschaftliche Untersuchung über den Ursprung von COVID-19 durchzuführen. Keiner der beiden Staaten, die beide den Interessen ihrer nationalen Kapitalist*innenklassen verpflichtet sind, hat ein Interesse daran, die Wahrheit herauszufinden – vor allem, weil dies notwendigerweise das kapitalistische System, das sie verwalten, und seine ökologisch zerstörerische Natur unter das Mikroskop legen würde. Vielmehr werden sie in jeder Phase versuchen, die Situation für ihre eigenen geopolitischen Ziele zu manipulieren. Bidens Team hat dieses Thema neu entfacht, wohl wissend, dass Peking niemals einer Untersuchung zustimmen wird, über die es nicht die vollständige Kontrolle hat. Seine unvermeidliche Weigerung wird als ein sofortiger US-Propaganda-Gewinn zählen – der „Beweis“, dass die KPCh etwas verheimlicht.

Die ökologische Krise des Kapitalismus und die Feldtheorie

Während eine vollständige Untersuchung der Ursprünge von COVID-19 Jahre dauern kann, ist die führende Theorie, die von den meisten Virolog*innen vertreten wird, als „Feldtheorie“ bekannt. Diese besagt, dass SARS-Cov-2 aus der Natur entstanden ist, und zwar durch eine Reihe von „Rekombinationsereignissen“, bei denen sich das Virus durch die Ausbreitung über Populationen von wilden Fledermäusen, wilden Nahrungstieren, industriellem Vieh und den menschlichen Arbeitskräften, die in Süd- und Zentralchina mit ihnen in Kontakt kommen, entwickelt hat. Coronaviren im Allgemeinen sind berüchtigt dafür, sich durch diese Rekombinationsereignisse weiterzuentwickeln. Dies ist eine ähnliche Geschichte wie bei vielen früheren Viren, die auf den Menschen übergesprungen sind, z. B. SARS, H1N1 (Schweinegrippe) und Ebola. Tatsächlich haben 60-80 % der neu auftretenden Infektionskrankheiten bei Menschen ihren Ursprung in Wildtieren.

Viele Wissenschaftler*innen haben darauf hingewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens tödlicher Pandemien im letzten Jahrhundert und insbesondere in den letzten Jahrzehnten drastisch gestiegen ist.

COVID-19 ist nicht die erste tödliche Pandemie, die durch die Zerstörung der Umwelt durch den Kapitalismus verursacht wurde, und es wird auch nicht die letzte sein. Die Auslöschung von Ökosystemen durch die Agrarindustrie hat die Ausbreitung von durch Tiere übertragenen Krankheiten auf die menschliche Bevölkerung in den letzten 50 Jahren vervierfacht. Die Mehrheit der neuen Krankheitsausbrüche der letzten zwei Jahrzehnte sind genau als Ergebnis der profitgetriebenen Zerstörung der Natur durch den Kapitalismus entstanden und haben sich verbreitet.

Das große Agrobusiness macht Berge von Profit durch die brutale Ausbeutung der Arbeiter*innen in der Landwirtschaft sowie durch die barbarischen Bedingungen in der Massentierhaltung, die darauf ausgelegt sind, den Profitumsatz zu maximieren. Die Massenhaltung von gentechnisch veränderten Tieren, die buchstäblich darauf ausgelegt sind, mit so wenig Futter wie möglich schneller schlachtreif zu werden als ihre wilden Artgenossen, beeinträchtigt das natürliche Immunsystem dieser Tiere.

Dies führt dazu, dass Viren, die in diese Tierpopulationen eindringen, sich schnell ausbreiten und sich zu extrem virulenten Krankheitserregern entwickeln und oft auf die Arbeiter*innen in der Landwirtschaft übergreifen, die gezwungen sind, unter schlechten Bedingungen und mit wenig bis gar keinen Schutzmaßnahmen zu arbeiten.

Dies ist ein krasses Beispiel für das, was Marx die „metabolische Kluft“ nannte, wo die Logik der kapitalistischen Warenproduktion die komplexen biogeochemischen Prozesse der natürlichen Welt stört.

Der Klimawandel und die Abholzung der Wälder haben wilde Tierpopulationen in die Nähe industrieller Farmen gedrängt, zumal das Kapital in die letzten wenigen Primärwaldregionen des Planeten eingedrungen ist. Im Fall von COVID-19 lautet eine Theorie, dass der verstärkte Einsatz von Pestiziden in der industriellen Landwirtschaft mitverantwortlich sein könnte, da die Insektenpopulationen zusammengebrochen sind und die infizierten Fledermauspopulationen auf ihrer Suche nach Nahrung näher an den Menschen heranrücken.

Infolgedessen erreichen die Erreger neue Tierpopulationen, was zu einer viralen Evolution führt. Bestimmte Wildtierpopulationen sind „Reservoirs“ für diese Viren, wobei einige Viren jahrhundertelang in Tieren zirkulieren, ohne vom Menschen entdeckt zu werden. Wenn diese Viren mit neuen Wirtspopulationen (Nutztiere, Menschen usw.) in Kontakt kommen, kommt es zu „Spillover-Ereignissen“ und die Viren breiten sich auf neue Populationen aus, was äußerst verheerend sein kann.

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Genetik von SARS-CoV-2 anderen Coronaviren, die bei wildlebenden Fledermäusen im Feld gefunden wurden, bemerkenswert ähnlich ist, was stark auf die Feldtheorie hindeutet. Neuere Studien deuten auch darauf hin, dass es möglich ist, dass SARS-CoV-2 bereits vor seiner Entdeckung Ende 2019 bei einigen Menschen (wahrscheinlich Arbeiter*innen in ländlichen Gebieten Chinas) zirkulierte und sich weiterentwickelte.

Wie der Evolutionsvirologe Rob Wallace schreibt, „zirkulieren alle Bausteine für die Entwicklung von SARS-2 in Tierpopulationen draußen im Feld, und – in Tausenden, wenn nicht Millionen von Fledermäusen, Viehbeständen und unentdeckten menschlichen Infektionen – aller Wahrscheinlichkeit nach in großer Menge.“

Fadenscheinige Beweise für die „Lab-Leak“-Theorie

Die „Lab-Leak“-Theorie („Labor-Leck-Theorie“) wird von Virolog*innen nicht völlig ausgeschlossen, allerdings gibt es bisher nur wenige Beweise, die diese Theorie unterstützen. Die „Lab-Leak“-Theorie besagt, dass das Coronavirus durch ein Leck in einem Labor in Wuhan entstanden ist, wo es untersucht wurde und „gain-of-function“-Forschung betrieben wurde.

Die von einigen Virolog*innen vertretene „Labor-Leck-Theorie“ unterscheidet sich von den verschwörerischen, antiwissenschaftlichen Ideen der extremen Rechten und von Leuten wie Donald Trump, die behaupten, dass das Coronavirus als absichtliche Biowaffe synthetisiert wurde, die absichtlich von der chinesischen Regierung in Umlauf gebracht wurde.

Gain-of-Function-Experimente werden in sicheren Labors durchgeführt, um Viren absichtlich viriler zu machen, um zu antizipieren, wie sie in freier Wildbahn mutieren könnten, um die Entwicklung von Impfstoffen zu fördern. Das Risiko, dass ein Virus bei diesen Experimenten aus dem Labor entweicht, ist jedoch real. Der Grippestamm von 1977 zum Beispiel ist wahrscheinlich durch einen Unfall während der Impfstoffentwicklung entstanden.

In der Tat haben Gain-of-Function-Experimente in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Dies wurde vor allem durch die performativen Bemühungen des großen Agribusiness um „Biosicherheit“ seit dem H5N1-Virus (Vogelgrippe) vorangetrieben. Erhöhte Aufmerksamkeit hat sie dazu veranlasst, viele solcher Gain-of-Function-Labore auf der ganzen Welt zu finanzieren. Anstatt wirkliche Maßnahmen zu ergreifen, um die ökologische Zerstörung zu beenden, die dem Wirtschaftsmodell des kapitalistischen Agrobusiness innewohnt, haben diese Unternehmen diese Labore eingerichtet, um so zu tun, als ob sie versuchen würden, ihren Müll aufzuräumen – aber erst nachdem Krankheitserreger aufgetaucht sind.

Der Großteil der „Beweise“, die von den kapitalistischen Medien für die Labor-Leck-Theorie präsentiert werden, dreht sich jedoch um die Behauptung, dass drei Forschende des Wuhan Institute of Virology im Jahr 2019 mit Atemwegssymptomen im Zusammenhang mit einer saisonalen Grippe ins Krankenhaus kamen. Es gibt keine Beweise dafür, dass es sich um COVID-19 handelte, und es ist üblich, dass Forscher des Labors regelmäßige Kontrolluntersuchungen in Krankenhäusern haben.

Und während das Wuhan Institute of Virology in der Tat seit der Entdeckung von SARS-ähnlichen Viren in einer Höhle in der Provinz Yunnan in den frühen 2000er Jahren Fledermaus-Coronaviren untersucht hat, sind diese Viren weit verbreitet und dies selbst ist kein Beweis für ein Laborleck.

Tatsächlich scheinen die genetischen Beweise stark von einem Laborleck abzurücken. Forschende haben argumentiert, dass das Spike-Protein, mit dem sich das Virus an die ACE2-Rezeptoren auf der Außenseite menschlicher Zellen anheftet, mit ziemlicher Sicherheit in der Natur und nicht im Labor entstanden wäre, wobei sich das Virus dann durch die Übertragung von Mensch zu Mensch weiterentwickelt hätte.

Selbst wenn SARS-2 im Wuhan Institute of Virology gehalten wurde, zeigt sein genetischer Code, dass es mit Sicherheit in der Natur entstanden ist und nicht als von Menschenhand geschaffene Biowaffe, wie rechte Verschwörungstheoretiker*innen behaupten. Die Entstehung des Virus ist nach wie vor im metabolischen Riss des Kapitalismus mit der Natur zu verorten.

Kapitalismus und die Ausbreitung von Covid-19

Natürlich ist die Entstehung des Virus selbst nicht das Ende der Geschichte, und jede Untersuchung sollte nicht an diesem Punkt enden. Vielmehr sollten wir uns fragen, wie es möglich war, dass ein Virus innerhalb weniger Monate eine solche Ausbreitung in der Weltbevölkerung erreichen konnte.

Die globale neoliberale Offensive der letzten Jahrzehnte hat die sozialen Dienste ausgeschlachtet, die Krankenhäuser unterbesetzt und überlastet und die Arbeiter*innen durch die Beschneidung der Sicherheitsnetze auf der ganzen Welt in ein höheres Maß an Prekarität gebracht. Durch die Verschlechterung der Bedingungen der Arbeiter*innen und der öffentlichen Dienste sowie die räuberische, profitorientierte Zerstörung der Natur hat der Kapitalismus genau die Bedingungen für die Entstehung verheerender Pandemien geschaffen und dafür gesorgt, dass die Gesundheitssysteme nicht darauf vorbereitet waren, mit den Auswirkungen umzugehen.

In diesem Sinne wird das Narrativ des Laborlecks benutzt, um die Rolle der kapitalistischen Regierungen und des Systems im Allgemeinen zu verschleiern, die es dem Virus ermöglicht haben, sich so weit auszubreiten.

In Indien zum Beispiel haben rechte Nachrichtenquellen behauptet, dass eine chinesische Biowaffe hinter der jüngsten zweiten Welle steckte, die Indien verwüstete. Auf diese Weise wird die Labor-Leck-Theorie benutzt, um das barbarische Vorgehen des Modi-Regimes zu verbergen, das die Ausbreitung des Virus zuließ, sowie die landesweite Armut, den Mangel an medizinischer Versorgung und die Überfüllung der Slums, die die Existenz von Millionen von Arbeiter*innen und armen Menschen in Indien bestimmt.

In den USA, wo über 600.000 Menschen an der Pandemie gestorben sind, und anderswo weigerten sich die kapitalistischen Regierungen, Lockdown-Maßnahmen zu ergreifen, als Wissenschaftler*innen und Arbeiter*innen des Gesundheitswesens zu solchen Maßnahmen rieten, um den Profitstrom des Großkapitals aufrechtzuerhalten, was zu katastrophalen Folgen führte. Während die Arbeiter*innenklasse mit Krankheit, Armut und Tod konfrontiert war, profitierte die Kapitalist*innenklasse rücksichtslos von der Krise. In vielen Ländern wurden die Preise für alles, von Schutzausrüstung bis hin zu Handdesinfektionsmitteln und Sauerstoff, erhöht.

Das Ergebnis ist, dass viele daraus Schlüsse über die unmenschliche und irrationale Natur des kapitalistischen Systems gezogen haben. Jeder, der das Jahr 2020 erlebt hat, wird es als ein Jahr des beispiellosen Zusammenbruchs in Erinnerung behalten, in dem die Fehler im System aufgedeckt wurden. Das ist genau das, was die herrschende Kapitalist*innenklasse fürchtet.

Die Notwendigkeit einer echten Aufklärung

Es besteht ein echter Bedarf an einer echten, unabhängigen wissenschaftlichen Untersuchung über die Ursprünge von COVID-19. Zu diesem Zweck sollte keine Theorie verworfen werden, bevor Virolog*innen Zeit für ihre Untersuchungen hatten.

Die kapitalistischen Supermächte der Welt, die mit einer Verschärfung der imperialistischen Spannungen, vor allem zwischen den USA und China, konfrontiert sind, werden niemals die Art von Untersuchung zulassen, die notwendig ist. Selbst „demokratische“ kapitalistische Staaten, die versuchen, die multinationalen Agrarunternehmen zu decken, haben in der Vergangenheit den Forscher*innen von zoonotischen Krankheiten entscheidende Informationen über lokale Virusausbrüche vorenthalten. In einem autoritären Regime wie dem von China, das soziale „Instabilität“ mehr als alles andere fürchtet, ist die Besessenheit mit der Geheimhaltung sogar noch größer.

Genau das taten die USA nach dem Auftreten des H1N1-Virus (Schweinegrippe), den amerikanische Agrarkonzerne weltweit am meisten exportierten. Und jetzt spielt der chinesische Staat diese Rolle mit COVID-19. Als eifrige Verwalter des kapitalistischen Systems sind die USA, China usw. völlig unwillig, die ökologisch zerstörerischen Praktiken des großen Agrobusiness in Frage zu stellen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um zukünftige Pandemien zu verhindern.

Jegliche Untersuchung über die Ursprünge von COVID-19 sollte unter der demokratischen Kontrolle der Arbeiter*innen stehen und von den beteiligten Virolog*innen und Gesundheitsfachkräften geleitet werden, nicht von den Apparaten der rivalisierenden imperialistischen Staaten und ihren Geheimdiensten. Die Institutionen der imperialistischen Staaten auf beiden Seiten des „Neuen Kalten Krieges“ sind nicht in der Lage, sich für die Krise, die sie geschaffen haben, verantwortlich zu machen.

Eine solche Untersuchung müsste über die Ursprünge des Virus hinausgehen und auch untersuchen, wie die Nachlässigkeit kapitalistischer Regierungen und die rücksichtslose Geschäftemacherei von Konzernen es dem Virus ermöglichten, sich zu verbreiten, sich zu entwickeln und die Welt zu verwüsten.

Eine echte Untersuchung würde auch wichtige Forderungen aufstellen, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passieren kann. Es sind sofortige und weitreichende Investitionen in die nachhaltige Entwicklung von Regionen erforderlich, die eine erhebliche Bedrohung durch Spill-over-Ereignisse darstellen. Um das Überschwappen der tödlichsten Krankheitserreger zu verhindern, müssen wir die Komplexität von Wäldern und Feuchtgebieten erhalten und ökologische Puffer zwischen den Krankheitsreservoiren, unseren Nahrungstieren und der menschlichen Bevölkerung aufrechterhalten.

Radikale sozialistische Maßnahmen

Die Lebensmittelindustrie sollte aus den Händen der multinationalen Agrarkonzerne genommen werden, die nur ihre Profite maximieren wollen, ungeachtet der Kosten für den Planeten und die öffentliche Gesundheit.

Eine sozialistische Lebensmittelindustrie, unter staatlichem Eigentum und demokratischer Kontrolle der Arbeiter*innenklasse und der armen Bevölkerung der Welt, würde sofort nachhaltige landwirtschaftliche Techniken einsetzen, die Agrobiodiversität wiederherstellen und die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen der Arbeiter*innen in der Welt verbieten.

Dies ist nur einer von vielen notwendigen Schritten, die eine sozialistische Planwirtschaft unternehmen würde, um den metabolischen Riss des Kapitalismus mit der Natur zu heilen. Ein solches System würde auf der Produktion für den Bedarf und nicht für die Gier basieren, sowie auf der Solidarität zwischen Arbeiter*innen auf der ganzen Welt und nicht auf interimperialistischer Rivalität. Dies ist nur möglich, wenn die Macht den kapitalistischen herrschenden Klassen entrissen und in die Hände der Arbeiter*innen der Welt gelegt wird.

Den Artikel im Original auf Englisch lesen.