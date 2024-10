Prozess am 8. November — Unterstützt die Nigeria-Solidaritätskampagne!

Am Montag, dem 14. Oktober, wurde Genosse Daniel Akande auf Kaution freigelassen. Dies ist ein großer Erfolg für ihn und die Solidaritätskampagne, sowohl in Nigeria als auch international.

Der Prozess gegen ihn und zehn weitere Aktivist*innen beginnt am 8. November. Sie werden des Hochverrats beschuldigt, und die Androhung der Todesstrafe wurde bisher keineswegs zurückgezogen. Daniel hat seit dem 1. September anderthalb Monate in Haft verbracht. Dies ist eine lange politische Inhaftierung, die auf völlig falschen Anschuldigungen beruht. Der wahre Grund ist seine Rolle als einer der Organisator*innen von friedlichen Protesten gegen die nahezu unerträglichen Lebensbedingungen für die arbeitende Bevölkerung in Nigeria.

Die Freilassung von Daniel auf Kaution, wobei die Forderungen leicht geändert wurden (5 Millionen Naira anstelle der ursprünglich erwarteten 10 Millionen), ist das Ergebnis der öffentlichen Kampagne und der Arbeit von unterstützenden Anwält*innen. Die MSA (Schwesterorganisation der SAV in Nigeria) hat im Bündnis viele Proteste organisiert, darunter den Marsch zur Außenstelle der Menschenrechtskommission in Lagos und die Teilnahme an den Protesten gegen die Regierung am 1. Oktober. Eine neue Ausgabe der MSA-Zeitung Solidarity wurde herausgegeben, in der sowohl die Proteste als auch die Kampagne zur Freilassung von Daniel und zur Einstellung aller Anklagen behandelt werden.

Die Solidaritätskampagne der ISA hat dazu geführt, dass mehr als 300 internationale Protestbriefe an die nigerianischen Behörden geschickt wurden, darunter auch von nationalen Gewerkschaften in Brasilien, Südafrika und Großbritannien. Internationale Proteste wurden bereits in Schweden, Taiwan, Deutschland, Großbritannien, den USA und Kanada organisiert. Bisher hat die Solidaritätskampagne 10.815 US-Dollar gesammelt.

Die Kampagne geht nun weiter, mit dem Fokus auf den Prozess, der am 8. November beginnt. Protestbriefe, in denen die Einstellung aller Anklagen gefordert wird, sind unterwegs, Proteste werden geplant und die finanzielle Sammlung geht weiter.

Gleichzeitig verschlechtert sich die Lage für die arbeitende Bevölkerung in Nigeria immer noch, mit zwei Preiserhöhungen für Benzin allein in der letzten Woche. Hier ein neuer Artikel von Dagga Tolar von der MSA: