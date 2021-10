Zehn Jahre später – Die Bedeutung von Occupy Wall Street

Im September jährte sich Occupy Wall Street zum zehnten Mal. Die Bewegung schlug damals ein neues Kapitel der sozialen Kämpfen in den USA auf. Ein Jahrzehnt später erkennt man die Bedeutung von Occupy als ersten Schritt bei der Entwicklung einer neuen Linken, von antikapitalistischer Kämpfe, die Auswirkungen auf die Wahlkampagnen und bei der Entstehung einer neuen Generation von Aktivist*innen.

Von Leon Pinsky (Socialist Alternative, ISA in den USA)

Occupy war der erste landesweite Kampf in den USA, der aus der „Großen Rezession“ von 2008-09 hervorging, die Millionen von Menschen in den Ruin trieb. Das geschah nach dreißig Jahren neoliberaler Angriffe auf die Errungenschaften der Beschäftigten und nach einem massiven Rückgang der Arbeiter*innenbewegung. Mitten im freien Fall der Wirtschaft wurde Barack Obama gewählt, und eine Mischung aus Schock und vorübergehenden Illusionen in den ersten schwarzen Präsidenten trug dazu bei, dass sich die Massenkämpfe um mehrere Jahre verzögerten. Verstärkt wurde dies durch die Gewerkschaftsführer*innen und die „Linke“ der Demokratischen Partei, die Überstunden machten, um sicherzustellen, dass es keine Proteste gab, während Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz und ihr Zuhause verloren und die Banken mit Billionen gerettet wurden.

Die Zeit der Großen Rezession, die zu Occupy führte, war eine Zeit der wachsenden Polarisierung. Die rote Angst und die rassistische Giftigkeit der Rechten nach dem Sieg Obamas, der behauptete, er sei ein „Sozialist“; eine hitzige Gesundheitsdebatte – all das und mehr spielte eine Rolle für die wachsende Wut in den gesamten USA. Das Vakuum, das durch das Fehlen der Linken und der Arbeiter*innenbewegung entstand, wurde zunächst von der 2009 gegründeten rechtspopulistischen Tea Party ausgefüllt, die sich gegen die Bankenrettung aussprach und gleichzeitig jede Rettung für die einfachen Menschen ablehnte. Die Tea Party hat den Trumpismus vorweggenommen.

Die Spur eines Sturms

In den Monaten vor Occupy hatten sich in Südeuropa Kämpfe gegen Sparmaßnahmen entwickelt, die den Staaten von der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds – zusammen als Troika bekannt – auferlegt wurden. Auf zentralen Plätzen in Portugal, Spanien und Griechenland fanden Aktionen statt, als die Superreichen versuchten, die arbeitenden Menschen für die Krise zahlen zu lassen.

Die gravierendste Eskalation fand jedoch Anfang 2011 in Form von revolutionären Massenbewegungen im gesamten Nahen Osten und Nordafrika statt, die häufig als Arabischer Frühling bezeichnet werden, allen voran die tunesische und die ägyptische Revolution. Die Protestform der massenhaften „Besetzungen“ zentraler Plätze wurde bereits in früheren revolutionären Bewegungen angewandt, wurde aber auch durch die Ereignisse in Südeuropa inspiriert. Der Sturz der Diktator*innen in der Region weckte weltweit neue Hoffnung. In der Zwischenzeit eskalierte der Kampf in Europa zu Massenbewegungen wie den Indignados in Spanien, Dutzenden von Generalstreiks in Griechenland und dem Aufstieg neuer linker politischer Parteien.

In den USA gab es den ersten Funken, als der damalige Gouverneur von Wisconsin, Scott Walker, ein strammer Tea-Party-Republikaner, Anfang 2011 die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst des Bundesstaates zerschlagen und gleichzeitig massive Kürzungen im Bildungsbereich vornehmen wollte. Dies löste monatelangen Widerstand aus, der von den Gewerkschaften des öffentlichen Sektors, jungen Menschen und der breiten Masse der Arbeiter*innen getragen wurde. Bei diesem bedeutenden Kampf der Arbeitnehmer*innen wurden einige der in Europa und im Nahen Osten verwendeten Taktiken genutzt. Es versammelten sich Zehntausende vor dem State House zu anhaltenden Protesten, „besetzten“ das State Capitol und diskutierten, in welche Richtung der Kampf gehen sollte. Die Idee eines Generalstreiks im öffentlichen Dienst fand breite Unterstützung, aber die Gewerkschaften weigerten sich, dazu aufzurufen, und lenkten die Bewegung in Wahlkampfkanäle um.

In New York City brachte der Versuch, den Kampf gegen die vom Milliardär und Bürgermeister Michael Bloomberg auferlegten Sparmaßnahmen weiterzuführen, im Frühjahr 2011 eine kleine Gruppe von Aktivist*innen zusammen, die „Bloombergville“ gründeten. Dieser Versuch einer Zeltstadt außerhalb des Rathauses war inspiriert von den „Hooverville“-Zeltstädten während der Großen Depression. Er war ein Vorgriff auf das, was einige Monate später kommen sollte.

Vor dem Hintergrund dieser aufkommenden Kampfstimmung rief die globalisierungskritische Gruppe Adbusters am 17. September zu „Occupy Wall Street“ auf. Sie plädierten für eine „neue Formel“: „… was diese neuartige Taktik so aufregend macht, ist ihre pragmatische Einfachheit: Wir sprechen miteinander in verschiedenen physischen Versammlungen und virtuellen Volksversammlungen … wir einigen uns auf unsere eine Forderung, eine Forderung, die die Vorstellungskraft anregt und die uns, wenn sie erreicht wird, in Richtung der radikalen Demokratie der Zukunft katapultieren würde … und dann gehen wir hinaus und nehmen einen Platz von einzigartiger symbolischer Bedeutung ein und setzen unseren Arsch auf die Straße, um sie zu erreichen.“ Auch wenn die Grenzen dieser Idee bald deutlich werden sollten, hat sie zweifellos einen Nerv getroffen.

Der rote Faden

Am 17. September machten sich Hunderte von Menschen auf den Weg zum Zuccotti Park, nur wenige Blocks von der Wall Street entfernt im Finanzviertel von Lower Manhattan, und schlugen ihr Lager auf. In den folgenden zwei Monaten organisierten die Aktivist*innen von Occupy im ganzen Land Straßenversammlungen, Proteste und Platzbesetzungen. In New York City wurden am Ende der ersten Woche 85 Personen verhaftet. Die Titelseite der Zeitungen am nächsten Morgen zeigte einen jungen Mann mit Blut im Gesicht, während er von NYPD-Beamt*innen festgenommen wurde. Die brutale Reaktion der Polizei erregte nationale und internationale Aufmerksamkeit, und viele junge Menschen kamen nach New York, um ein Zelt im Zuccotti Park aufzuschlagen oder an Massenaktionen am Wochenende teilzunehmen. Es wurde auch deutlich, dass Occupy Wall Street von einem großen Teil der New Yorker Bevölkerung unterstützt wurde, die jedes Wochenende zu Tausenden das Lager besuchten. Am Ende der zweiten Woche wurde ein Massenmarsch über die Brooklyn Bridge von beiden Seiten durch die NYPD eingekesselt, und 700 Demonstrant*innen wurden einer nach dem anderen auf der Brücke festgenommen.

Viele sahen Occupy als die Antwort der Linken auf die Tea Party. Im Gegensatz zur Tea Party, die die Schuld an der Wirtschaftskrise auf Immigrant*innen und „zu viel Sozialismus“ in der Regierung schob, schob Occupy die Schuld zu Recht auf die Großbanken und das reichste 1 % der Gesellschaft. Sie begannen, klassenkämpferische Schlussfolgerungen über die Notwendigkeit des Kampfes der 99 % zu ziehen. Dies war ein Appell an Millionen von Menschen, die nach einer organisierten Antwort suchten, auf die wachsende Bedrohung von rechts sowie auf die allgemeine Ungerechtigkeit in der kapitalistischen Gesellschaft.

Die Bewegung breitete sich bald auf Städte im ganzen Land aus, wo Occupy-Netzwerke zu Nachbarschaftstreffen führten, aus denen sich neue Kampagnen und Kämpfe entwickelten, wie z. B. Occupy Homes in Minneapolis, wo Socialist Alternative eine wichtige Rolle bei der Verteidigung der arbeitenden Bevölkerung gegen Zwangsräumungen und Zwangsversteigerungen spielte.

Occupy ließ sich stark von den internationalen Bewegungen des Jahres inspirieren. Im Bewusstsein der Bevölkerung wurden wichtige Verbindungen zwischen den Bewegungen in Wisconsin und New York und der Massenbewegung hergestellt, die den Sturz Mubaraks in Ägypten erzwang, was in dem Slogan „Fight like an Egyptian“ zum Ausdruck kam.

Obwohl dieses internationale Bewusstsein eine Stärke war, hat die Bewegung nicht immer die richtigen Lehren aus diesen Kämpfen im Ausland gezogen. Das zeigt, wie wichtig es ist, internationale Klassenkämpfe und revolutionäre Bewegungen ernsthaft zu studieren.

Obwohl die Bewegung unglaublich populär war, wäre viel mehr nötig gewesen, um einen wirklichen Wandel zu bewirken.

Nach jahrzehntelangen Niederlagen für die Arbeiter*innenklasse und einem Rechtsruck in den Gewerkschaftsführungen hatte die neue Generation von Kämpfer*innen keine Anhaltspunkte für die Schaffung einer demokratischen Massenbewegung mit einer kämpferischen Organisation, Führung und einem Programm.

Viele Aktivist*innen weigerten sich beispielsweise anfangs, über Forderungen in den Bereichen Bildung, Wohnen und Gesundheit zu diskutieren. Sie zogen die falsche Schlussfolgerung aus internationalen Kämpfen, dass nur eine einzige verallgemeinerte Forderung („Wir sind die 99%“) nötig sei, um breite Unterstützung zu gewinnen. In Wirklichkeit war die Massenunterstützung, die die Bewegung erhielt, meist passiv. Forderungen zu alltäglichen Themen, die mit einem Programm für einen grundlegenden Systemwandel verknüpft wären, hätten eine breitere Schicht von Arbeitnehmer*innen angesprochen, die das Gefühl gehabt hätten, für etwas Wesentliches zu kämpfen. Das Fehlen konkreter Forderungen bedeutete auch, dass Themen wie Migration und Rassismus nicht hervorgehoben wurden, es sei denn, einzelne Aktivist*innen wollten sie betonen. Dies war eine verpasste Gelegenheit, die Kräfte darauf vorzubereiten, sich dem institutionellen Rassismus und dem Kampf gegen Polizeibrutalität zu stellen.

Neben dem Fehlen konkreter Forderungen haben die Aktivist*innen von Occupy weder demokratisch eine Führung gewählt noch rechenschaftspflichtige Strukturen aufgebaut. Das bedeutete, dass in den meisten Fällen eine nicht gewählte De-facto-Führung eine nicht rechenschaftspflichtige Rolle bei der Steuerung der Bewegung spielte. Da es keine gewählte Führung gab, hatte niemand die Autorität, für die Bewegung zu sprechen und eine demokratisch beschlossene Plattform zu vertreten. Stattdessen mussten Entscheidungen auf einem Konsens beruhen, der von Hunderten von Menschen nach stundenlangen, ermüdenden Gesprächen erreicht wurde, wobei eine einzige Gegenstimme ausreichte, um Entscheidungen zu blockieren. Die Aktionen waren weitgehend unkoordiniert und an den Wochenenden fanden sporadische Aktionen kleiner Gruppen statt. Dadurch wurden viele Berufstätige abgeschreckt, die es sich nicht leisten konnten, ihre Zeit zu verschwenden, geschweige denn, die Arbeit zu schwänzen, um in einem Zelt zu schlafen, ohne dass es eine Garantie dafür gab, dass dieses Opfer zu echten Fortschritten führen würde.

Diese Schwächen waren zum Teil auf den falschen anarchistischen Ansatz einiger der ungewählten Anführer*innen der Bewegung zurückzuführen. Sie vertraten die Ansicht, dass die „Besetzung“ öffentlicher Räume der Beginn der Errichtung einer alternativen demokratischen Gesellschaftsform sein könnte (die durch Spenden der arbeitenden Bevölkerung finanziert wird), die sich dann spontan auf andere Bereiche ausbreiten würde.

Während einige linke Organisationen Occupy entweder von außen kritisierten oder eine passive Rolle spielten, beteiligte sich Socialist Alternative vom ersten bis zum letzten Tag aktiv. Wir brachten immer wieder Forderungen und Vorschläge für die Bewegung ein, wie zum Beispiel die Forderung, die Occupy-Bewegung auf andere Städte auszuweiten und ein Netzwerk zu bilden, um Aktionstage, Strategie und Programm zu koordinieren. Wir riefen die Bewegung auch dazu auf, Forderungen zu diskutieren, die als Organisationsmittel genutzt werden könnten, um die arbeitenden Menschen zusammenzubringen. Wir riefen dazu auf, die Bewegung auf Schulen, Nachbarschaften und überall dorthin auszuweiten, wo es ein Organisierungspotenzial gibt. Dies deckte sich mit den Vorstellungen vieler der Aktivist*innen, die mehr tun wollten, als sich jeden Abend auf einem Platz zu versammeln.

Wir warnten auch davor, dass die Bewegung ohne eine klare Strategie absterben würde. Einige der Hauptgründe waren, dass angesichts des nahenden Winters viele Menschen ihre Zelte abbrechen und nach Hause gehen würden; dass ohne eine kohärente Antwort die zunehmende organisierte Polizeirepression, die von den Bürgermeister*innen der wichtigsten Städte veranlasst wurde, die Bewegung zermürben würde; und dass die Idee, eine alternative Gesellschaft innerhalb des Kapitalismus zu errichten, ein grundlegend falscher Ansatz ist, der den Kapitalismus nicht hinterfragt und ohne einen Massenkampf der Arbeiter*innenklasse nicht erfolgreich sein kann.

Bloombergs erster Versuch, den Zuccotti-Park im Oktober zu räumen, wurde abgebrochen, nachdem die AFL-CIO (größter Gewerkschaftsdachverband in den USA, Anm. d. Übers) am frühen Morgen, kurz bevor das Ultimatum des Bürgermeisters an die Bewegung abzulaufen drohte, einen Aufruf an ihre Mitglieder veröffentlichte, den Park zu verteidigen. Dies zwang die NYPD vorübergehend zum Rückzug.

In Oakland rief eine Generalversammlung von 1.500 Menschen am 2. November zu einem stadtweiten Generalstreik als Reaktion auf die brutale Polizeirepression auf.

Die Reaktion auf die Gewalt der Polizei war so groß, dass Bürgermeister Quan gezwungen war, öffentlich eine reduzierte Polizeipräsenz bekanntzugeben, die Fortsetzung der Besetzung zuzulassen und den Arbeiter*innen der Stadt die Erlaubnis zu erteilen, den Tag freizunehmen und sich an dem Streik zu beteiligen.

Der Streik vom 2. November legte den Hafen von Oakland lahm und gab den Anstoß für den historischen Hafenstreik am 12. Dezember an der gesamten Westküste, der gemeinsam von ILWU- und Occupy-Aktivist*innen angeführt wurde.

Während einige Gewerkschaften den Novemberstreik in Oakland unterstützten, taten dies viele der konservativen Gewerkschaftsführungen nicht. Anstatt ihn zu initiieren und dafür zu mobilisieren, ermutigten einige Gewerkschaftsführer*innen ihre Mitglieder, sich krankschreiben zu lassen, damit sie daran teilnehmen konnten. Ein echter stadtweiter Generalstreik hätte einen historischen Einfluss auf die Ereignisse haben und Dutzende Millionen Menschen dazu inspirieren können, sich zu organisieren und mittels der Gewerkschaften zurückzuschlagen.

Am 15. November jedoch koordinierte ein Netzwerk von Bürgermeister*innen unter der Führung von Bloomberg einen Angriff auf die Lager im ganzen Land, von dem sich die Bewegung nie wieder erholte. Vorausgegangen war eine massive, vom FBI koordinierte Überwachung, an der auch die örtliche Polizei und das Ministerium für Heimatschutz beteiligt waren. Freigegebene Dokumente zeigen, dass die Aktivist*innen von Occupy als Bedrohung durch „inländischen Terrorismus“ behandelt wurden.

Ins Leben zurückgerufen

Die Occupy Bewegung hatte einen großen Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft. In erster Linie brachte sie die wachsende Wut gegen die massive Ungleichheit, die Aushöhlung der Rechte der Arbeiter*innen und gegen die Banken, die die Große Rezession verursacht haben, und die Politiker*innen, die sie gerettet haben, zum Ausdruck. Sie bewies zig Millionen Amerikaner*innen, dass sie mit ihrem Wunsch, sich gegen Sparmaßnahmen und Zwangsvollstreckungen zu wehren, nicht allein waren. Es war der Beginn einer allgemeineren Opposition gegen den Neoliberalismus.

Die Bewegung inspirierte Aktivist*innen im Wohnungswesen, sich aktiv gegen Zwangsvollstreckungen zu wehren; Student*innen, sich gegen die Erhöhung der Studiengebühren zu wehren; Erzieher*innen und Eltern, sich gegen die Pläne der „Bildungsreform“ mit ihren Kürzungen und Privatisierungen zu wehren.

Weitsichtige Kapitalist*innen sahen das Potenzial, auf der „Occupy-Welle“ zu reiten. Der Bürgermeisterkandidat Bill de Blasio stellte seinen Wahlkampf 2013 unter den Slogan „Tale of Two Cities“. Socialist Alternative wies auf die Notwendigkeit hin, die Kampfansage an die Macht der Konzerne auf die politische Bühne zu bringen und rief die Bewegung auf, 2012 landesweit 200 unabhängige Kandidat*innen aufzustellen. Socialist Alternative zeigte den Weg, indem sie Kshama Sawant, eine führende Aktivistin von Occupy Seattle, 2012 für das Repräsentantenhaus des Bundesstaates Washington kandidieren ließ und ein bemerkenswertes Ergebnis für eine offen unabhängige Sozialistin erzielte. Wir nutzten den Schwung der Kampagne, um Kshama im darauffolgenden Jahr erneut kandidieren zu lassen, gewannen einen Sitz im Stadtrat von Seattle und bauten eine Bewegung auf, die 2014 den ersten Mindestlohn von 15 Dollar in einer Großstadt durchsetzte. Dies war der erste große nationale Wahlerfolg für Sozialist*innen und zeigt, dass die Linke auch außerhalb der Demokratischen Partei gewinnen kann.

2011 und 2012 lehnten führende Occupy-Aktivist*innen, die von anarchistischen Ideen beeinflusst waren, eine Kandidatur bei Wahlen ab. In gewisser Weise verhinderte dies, dass die Bewegung direkt von den Demokraten vereinnahmt wurde. Aber es war eine riesige verpasste Gelegenheit, einen Vorstoß für eine Politik zugunsten der Arbeiter*innenklasse zu machen. Doch 2016 schlossen sich viele der führenden Ativist*innen der Präsidentschaftskampagne von Bernie Sanders an, die der Wut über Ungleichheit, Austerität und Neoliberalismus im Allgemeinen eine Stimme verlieh. In Wirklichkeit hatte Occupy dazu beigetragen, die Grundlage für die beiden Kampagnen von Bernie zu legen. Tragischerweise ließ Sanders zu, dass dieser gewaltige politische Aufschrei in der Demokratischen Partei der Konzerne gefangen blieb.

In den zehn Jahren nach Occupy haben wir das Aufkommen von Black Lives Matter als Massenbewegung, die MeToo-Welle und die Neuentwicklung der Arbeiter*innenbewegung, beginnend mit der Lehrer*innen-Revolte in den Roten Staaten 2018 („Rote Staaten“ ist die Bezeichnung für Bundesstaaten, in denen die Republikaner die Mehrheit haben, Anm. d. Übers), erlebt. Die sozialistische Bewegung ist auf ihren höchsten Stand seit den 70er Jahren gewachsen. Sowohl Socialist Alternative als auch die Democratic Socialists of America erlebten ein Rekordwachstum. Dutzende von „demokratischen Sozialist*innen“ wurden gewählt, obwohl fast alle in den Reihen der Demokraten agieren.

In Seattle sind Kshama Sawant und Black Lives Matter mit dem bisher heftigsten Angriff der herrschenden Klasse konfrontiert, da die Rechte versucht, Kshama auf undemokratische Weise aus dem Stadtrat zu entfernen. Viele von denen, die vor einem Jahrzehnt durch Occupy radikalisiert wurden, spielen jetzt eine führende Rolle in den Auseinandersetzungen.

Wir sollten dem Erbe der Occupy-Bewegung besonderen Respekt zollen, aus ihren Fehlern lernen und Lehren daraus ziehen. Für die kommende Zeit brauchen wir mehr denn je eine unabhängige politische Organisation der Arbeiter*innenklasse, in der regelmäßig demokratische Diskussionen und Entscheidungsfindungen im ganzen Land stattfinden, in der Kampagnen organisiert werden, in der wir unsere Interessen verteidigen und für eine bessere Zukunft kämpfen, für eine demokratische sozialistische Gesellschaft, die von den Milliarden geführt wird – nicht von den Milliardär*innen.

Bild: Bruce Paul, Public domain, via Wikimedia Commons