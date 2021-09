Kinotipp: Judas and the Black Messiah

Das Leben und die politische Arbeit von Fred Hampton

Im Film erfahren wir nichts über Fred Hamptons frühe Jahre, die seine politische Entwicklung stark beeinflusst haben. Er wurde am 30. August 1948 geboren; seine Familie gehörte zu den Tausenden schwarzer Arbeiter*innen und Armen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Süden in die städtischen Produktionszentren im Norden, Mittleren Westen und an der Westküste gewandert waren.

Hampton wuchs im Arbeitermilieu Maywoods auf, eines Vororts von Chicago. Bereits in der High School führte er Demonstrationen und Streiks gegen Rassismus an, organisierte Gemeindezentren in armen schwarzen Vierteln Chicagos und Lebensmittelprogramme für Jugendliche. Hampton schloss sich der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) an und wollte Jura studieren, um wirksamer gegen die Willkür der Strafverfolgungsbehörden vorgehen zu können. Schließlich zog er revolutionärere Schlussfolgerungen. Er gehörte zu einer Generation, die durch die chinesische Revolution 1949, die kubanische Revolution 1959, den Stadt-Guerillakampf in Algerien gegen den französischen Kolonialismus, den Vietnamkrieg, den antikolonialen Kampf und die radikale schwarze Freiheitsbewegung stark radikalisiert war.

Das Durchschnittsalter der BPP-Mitgliedschaft lag zwischen 17 und 21 Jahren, 70% waren weiblich. Fred Hampton hat den Kampf gegen den Sexismus und die Bedeutung des Engagements von Frauen im Kampf für die Befreiung außergewöhnlich klar erkannt. Beides blendet der Film leider durch die Wahl der Darsteller*innen und seine Erzählweise weitgehend aus.