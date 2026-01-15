Am 23. Januar Generalstreik gegen ICE!

Gewerkschaften in Minnesota rufen zu Massenarbeitsniederlegung auf

Von Socialist Alternative Minnesota (veröffentlicht am 14. Januar 2026)

Adam Burch, Amalgamated Transit Union Local 1005 | Chris Gray, Robbinsdale Federation of Teachers | Luke Gitar, Minneapolis Federation of Educators Local 59 | Lydia Anthony, Minnesota Association of Professional Employees Local 801 | Ryan Timlin, Amalgamated Transit Union Local 1005 (alle schreiben in ihrer Eigenschaft als Privatpersonen)

„Die Armee, die Trump derzeit in Minneapolis aufbaut, um Menschen abzuschieben, ist dieselbe Armee, die Trump einsetzen wird, um die Gewerkschaften zu zerschlagen. Deshalb rufen wir zu einem Tag ohne Einkaufen und Arbeit [am 23. Januar] auf.“ – Greg Nammacher, Präsident der SEIU Local 26

Inmitten der sogenannten größten Anti-Einwanderungsaktion in den USA – nach der Ermordung von Renee Good durch einen ICE-Beamten – hat eine Koalition aus Gewerkschaften und Gemeinschaftsorganisationen aus Minneapolis/St. Paul zu einem „Tag ohne Arbeit, ohne Schule, ohne Einkäufe“ in ganz Minnesota am Freitag, dem 23. Januar, aufgerufen. Die fast 30 Organisationen, die sich bisher angeschlossen haben, fordern den Rückzug von ICE aus dem Bundesstaat, die strafrechtliche Verfolgung des ICE-Beamten, der Renee Good getötet hat, und keine weiteren Bundesmittel für ICE.

Dieser Aufruf zu einer Arbeitsniederlegung ist äußerst positiv und genau der notwendige Eskalationsschritt, den unsere Bewegung braucht, um einen entscheidenden Sieg gegen Trumps Abschiebungsmaschinerie zu erringen. Socialist Alternative strebt eine möglichst große Beteiligung an den Aktionen am 23. Januar in Minnesota und im ganzen Land an.

Die Gewerkschaften sollten sich nicht davor scheuen, dies als das zu bezeichnen, was es wirklich ist: einen Streik. Aus rechtlichen Gründen vermeiden Gewerkschaftsführer*innen den Begriff „Streik”. Aber angesichts der Tatsache, dass ICE am helllichten Tag Morde begeht und unsere Nachbarn terrorisiert, müssen unsere Gewerkschaften zu der langjährigen Devise der Arbeiter*innenbewegung stehen: „Es gibt keine illegalen Streiks, nur erfolglose.” Wir sollten uns über unsere Ziele im Klaren sein: Wir wollen den normalen Betrieb zum Erliegen bringen und ähnliche Kämpfe im ganzen Land anzetteln.

Renee Good wurde aus nächster Nähe in den Kopf geschossen und dann beleidigt, nur weil sie friedlich die Aktivitäten der ICE beobachtet hatte, um sicherzustellen, dass Migrant*innen nicht zu Schaden kamen. Diesee schreckliche Mord, der internationale Schlagzeilen machte, unterstreicht die unerbittliche Brutalität, mit der ICE gegen Arbeiter*innen, insbesondere Einwanderer*innen, im Großraum Twin Cities (Minneapolis-St. Paul) vorgeht. ICE-Beamte betreiben Racial Profiling und entführen Menschen (auch US-Bürger*innen), werfen Beobachter*innen auf den Asfaltboden und richten Waffen auf Geistliche. Derzeit gibt es in Minneapolis dreimal so viele ICE-Beamte wie Polizist*innen.

Eine dringend notwendige Eskalation

Tausende Menschen arbeiten rund um die Uhr heldenhaft in Sofort-Hilfe-Netzwerken, die eine wichtige Rolle dabei spielen, ICE zu behindern. Aber ICE findet auch Wege, dagegen vorzugehen. Wenn Menschen beispielsweise ICE-Fahrzeuge verfolgen und hupen, um Nachbarn zu warnen, kesselt ICE begonnen, sie in Gassen ein, bedroht sie und nimmt sie fest. Als am Wochenende Zehntausende in Minneapolis demonstrierten, richtete ICE seine Aufmerksamkeit auf andere Orte und führte Razzien im benachbarten St. Paul durch. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Massendemonstrationen ein wichtiger Teil dieses Kampfes sind, aber es bedeutet, dass wir unsere Taktik verbessern müssen.

Viele sind bereits zu dem richtigen Schluss gekommen, dass die Bewegung eine offensive Strategie braucht, aber ohne die volle Kraft der Arbeiter*innenklasse sind die Möglichkeiten begrenzt. Es gab weitreichende Diskussionen über die Notwendigkeit, den Normalbetrieb lahmzulegen. Hunderte von Schüler*innen haben ihre Schulen bestreikt und sind mit ICE aneinandergeraten, wobei sie ebenfalls mit harter Repression konfrontiert waren. Lehrer*innen haben sich krankgemeldet. Viele Betriebe haben bereits geschlossen, um ihre Beschäftigten zu schützen. Bislang waren diese Aktionen jedoch vereinzelt und unkoordiniert. Gewerkschaftsmitglieder haben während der gesamten Bewegung individuell aktiv mitgewirkt, aber abgesehen von Kundgebungen hat die organisierte Arbeiter*innenbewegung insgesamt noch keinen entscheidenden Einfluss auf den Widerstand genommen.

Deshalb wäre ein starker eintägiger Streik am 23. Januar ein großer Schritt vorwärts für die Bewegung. Trump wird nur dann zurückweichen, wenn wir die Profite seiner milliardenschweren Freunde zunichte machen, und das bedeutet, in den Streik zu treten. In den Twin Cities befinden sich die Hauptsitze großer Konzerne wie Target, US Bank, 3M, Honeywell, Cargill und Medtronic. Wir müssen sie lahmlegen, zusammen mit der Metropole, die sie am Laufen hält, einschließlich Bussen und Schulen.

Jeder Beschäftigte kann einen Beitrag leisten

Es ist wichtig, dass die Gewerkschaftsführer*innen zu dieser Arbeitsniederlegung aufrufen, aber ein Aufruf allein bedeutet noch nicht, dass sie auch stattfinden wird. Die Wahrheit ist, dass die Gewerkschaftsbewegung noch relativ schwach ist und viele unserer Kolleg*innen ohne eine gezielte Mobilisierung durch die Gewerkschaftsführung nicht einmal von der Ankündigung erfahren werden. Einige Gewerkschaftsführer*innen könnten die Beteiligung ihrer Ortsverbände kleinreden oder sogar zögern, sich anzuschließen, und sich dabei auf „Streikverbotsklauseln” berufen, die ihnen während der Laufzeit ihres Vertrags Streiks untersagen. Genau deshalb ist es dringend notwendig, dass wir eine möglichst breite Mobilisierung und Beteiligung von unten aufbauen. Wenn die gesamte Metropolregion Twin Cities streikt, ist eine Vergeltungsmaßnahme der Arbeitsgeber weitaus weniger wahrscheinlich, und wenn es doch dazu käme, wäre dies sogar skandalös und könnte noch heftigere Gegenwehr auslösen. In den meisten Fällen müssen die einfachen Beschäftigten dafür kämpfen, dass ihre Gewerkschaften ihre Mitglieder vollständig mobilisieren und sich aktiv beteiligen.

Darüber hinaus ist die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten nicht gewerkschaftlich organisiert, und um die Städte wirklich lahmzulegen, wäre auch ihre Beteiligung erforderlich. Diese Beschäftigten sollten ebenfalls streiken, aber nicht einfach als Einzelpersonen die Arbeit niederlegen: Jetzt muss die Gelegenheit genutzt werden, um eine kollektive Beteiligung zu organisieren, da dies der beste Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen ist.

Aus diesem Grund ruft Socialist Alternative zu einer gründlichen, umfassenden Mobilisierung für einen Massenstreik am 23. Januar auf, und wir werden mit allen zusammenarbeiten, die helfen wollen. Während die Gewerkschaften den Streik Arbeitsplatz für Arbeitsplatz mobilisieren, sollten schnelle Einsatzgruppen eingesetzt werden, um die Beteiligung Block für Block zu organisieren. Sie können ihre Reichweite vergrößern, indem sie Fußpatrouillen organisieren, die auch die Stadt mit Plakaten und Flyern in mehreren Sprachen versorgen, und indem sie Widerstandskonferenzen – demokratische Massenversammlungen – abhalten, um den Streik vorzubereiten. An jedem Arbeitsplatz, in jeder Schule, jedem Café und jeder Bar sollte es Versammlungen geben, um die Pläne zu besprechen.

Ein Streik bedeutet nicht nur einen freien Tag. Nachdem wir die Unternehmen lahmgelegt haben, müssen wir gemeinsam auf die Straße gehen und dafür sorgen, dass ICE keine einzige Abschiebung durchführt. Wir können vor unseren Wohnblocks und Arbeitsplätzen Streikposten stehen und sollten gemeinsam zu den Zentren der Unternehmensmacht marschieren. Um 14 Uhr wird in der Innenstadt eine Massenkundgebung organisiert – lasst uns die größte Anti-ICE-Kundgebung machen, die die Twin Cities je gesehen haben!

Verbreitet den Streik, stürzt Trump

Arbeiter*innen und Student*innen außerhalb der Twin Cities sollten nicht nur aus der Ferne zuschauen. Um ICE landesweit lahmzulegen, muss der Widerstand von Küste zu Küste eskalieren: Wir brauchen einen landesweiten Streik. Arbeiter*innen im ganzen Land könnten damit beginnen, an strategischen Orten wie Hotelketten, in denen ICE in den Twin Cities untergebracht ist, Streikposten zu stehen, Schulstreiks zu organisieren und sich auf die großen Massenkundgebungen am 23. Januar in Solidarität mit den Twin Cities vorzubereiten. Die brutale Besetzung der Twin Cities durch ICE hat die Frage eines Streiks zur Realität gemacht, und wir brauchen diesen Schwung, um ihn auf das ganze Land auszuweiten. Die einzige Kraft, die Trump besiegen kann, ist nicht die Demokratische Partei oder die Gerichte, sondern die arbeitende Klasse, und es bedarf eines landesweiten Streiks, um ihm einen entscheidenden Schlag zu versetzen.

Trump führt ein nationalistisches, rassistisches, autoritäres Regime, das darauf aus ist, die Konzerne zu bereichern und Kriege zu führen. Sein Regime ist Teil eines globalen Phänomens, das seine Wurzeln in der Krise des Kapitalismus hat. Die herrschenden Klassen versuchen, sich durch imperialistische Kriege und nationalistische Terrorkampagnen aus dieser Krise zu befreien. Trump und andere wie er auf der ganzen Welt werden nicht nachgeben, wenn wir sie nicht dazu zwingen. Die einzige Sprache, die er versteht, ist die Sprache der Macht, und die mächtigste Waffe der Arbeiter*innenklasse ist unsere Fähigkeit, die kapitalistische Wirtschaft lahmzulegen. Durch die Organisation massiver politischer Streikaktionen kann unsere Bewegung die Erfahrung sammeln, die wir brauchen, um weiter voranzukommen – um die ICE aus Minnesota zu vertreiben, sind möglicherweise anhaltende Massenstreiks erforderlich, die das Trump-Regime in eine politische und wirtschaftliche Notlage bringen. Letztendlich müssen wir an der Wurzel des kapitalistischen Systems ansetzen, das ICE erst ermöglicht hat, und die Grundlage für eine sozialistische Welt schaffen.

Generalstreik am 23. Januar! Keine einzige Inhaftierung!

Wir schlagen folgende Forderungen für die Streikbewegung vor: ICE raus aus Minnesota und überall! Für den größtmöglichen eintägigen Streik in der Metropolregion Twin Cities am 23. Januar, zusammen mit Solidaritätsaktionen im ganzen Land!

Verhaftet Jonathan Ross, den ICE-Agenten, der Renee Good ermordet hat!

Beendet alle Abschiebungen! Sofortige, bedingungslose Legalisierung und gleiche Rechte für alle Migrant*innen ohne Papiere, unabhängig von ihrem Beschäftigungsstatus.

ICE abschaffen und dessen Budget in Höhe von 170 Milliarden Dollar für die Finanzierung öffentlicher Schulen, den Ausbau von Programmen wie SNAP und den Bau hochwertiger, bezahlbarer Wohnungen verwenden.

Alle gewinnorientierten Gefängnisse schließen! 32 Menschen starben 2025 in ICE-Gewahrsam: GEO Group und CoreCivic aus dem Geschäft drängen!

Sofortiges Verbot von Zwangsräumungen! Tausende von Arbeiter*innen, die von ICE ins Visier genommen werden, sind in Gefahr, wenn sie zur Arbeit gehen, und werden Schwierigkeiten haben, ihre Miete zu bezahlen.

Die Demokraten können und werden Trump und ICE nicht aufhalten: Wir brauchen eine neue Partei für die arbeitende Bevölkerung!

Bild: Lynn Friedman CC BY-NC-ND 4.0