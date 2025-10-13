Veranstaltungsreihe: USA auf dem Weg zum Faschismus? Unsere Alternative: Klassenkampf und Sozialismus

Die Lage in den USA spitzt sich von Woche zu Woche weiter zu. Bei wachsenden Repressionen gegen Minderheiten und Linke und immer mehr Militäreinsätzen in Großstädten, fragt man sich, wo das noch hinführt und was wir tun können um den Widerstand dagegen aufzubauen. Das diskuttieren wir zusammen mit Leah, einer Sozialistin aus den USA und Mitglied der ISA.

Kommt vorbei:

Bremen: Di 21.10. / 19 Uhr, Linkstreff Neustadt, Buntentorsteinweg 109

Hamburg: Do. 23.10. / 19 Uhr, Centro Sociale, Sternstr. 2

Aachen: Mo. 27.10. / 19 Uhr, Türkisches Volkhaus, Friedrichstraße 6,

Kassel: Di. 28.10. / 19 Uhr, Kulturzentrum Schlachthof, Mombachstr. 10 – 12

Köln: Mi. 29.10. / 19 Uhr, Allerweltshaus, Geisselstraße 3-5

Leah wird auf Englisch sprechen. Eine deutsche Übersetzung wird organisiert.