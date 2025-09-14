Ideen für den Aufbau der Bewegung gegen den Genozid in Gaza

Gewerkschaften in die Pflicht nehmen und aktivieren.

Kämpferische Gewerkschafter*innen und Linke-Mitglieder sollten Druck machen: Der DGB muss sich endlich hinter die Antikriegsbewegung stellen, sich für einen Boykott der Waffenlieferungen einsetzen und solidarische Aktionen, bis hin zu Arbeitsniederlegungen und Blockaden, unterstützen. Erster Schritt: Petition “Keine Waffen für Israels Kriege” an den DGB unterzeichnen und in Schule, Uni, Betrieb, Gewerkschaft verbreiten.

Appelle an Regierungen reichen nicht: Waffenlieferungen bestreiken und blockieren.

Hafenarbeiter*innen haben in Frankreich die Lieferung von MG-Munition nach Israel bestreikt und verhindert, unterstützt von ihrer Gewerkschaft CGT. Es gab Blockaden an Häfen in Belgien, Schweden und Griechenland. Jetzt Streiks und Blockade ausweiten: Die Arbeiter*innenbewegung in Europa und den USA kann so einen Stopp der Waffenlieferungen erzwingen.

Örtliche Bündnisse und Kampagnen in Stadtteilen, Schulen und Unis.

Ermutigen wir die vielen Menschen, die voller Entsetzen erleben, was in Gaza passiert, aktiv zu werden und sich zu organisieren: Für eine Beteiligung der Linken an Bündnissen und den Aufbau von Kampagne-Strukturen in Stadtteilen, Schulen und Unis. Gegen das Massaker in Gaza und für internationale Klassensolidarität statt Militarismus und Krieg.

Internationale Solidarität kann das Morden stoppen.

Für einen internationalen Strategiekongress gegen den Krieg und eine weltweite Koordinierung der Bewegung. Gewerkschaften, Transport- und Rüstungsarbeiter*innen können zusammen mit den weltweiten Demonstrationen gegen den Krieg, Uni-Besetzungen und anderen Aktionen der sozialen Bewegungen das Morden stoppen.

Kapitalismus bedeutet Krieg – Frieden durch Sozialismus.

Im Kapitalismus wird es immer Kriege geben, um Profitinteressen, geostrategische Vorherrschaft und Marktanteile einiger Weniger. Die desaströsen Folgen zahlen weltweit die Arbeitenden, Armen und Jugend. Deshalb verbinden wir den Kampf gegen Krieg mit dem Kampf für eine sozialistische Demokratie weltweit.