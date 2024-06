Wahlen in Mexiko: Niederlage für die Rechte

Am 2. Juni fanden in Mexiko Wahlen für das Präsidentenamt, die Bürgermeisterämter in acht Bundesstaaten, das Bürgermeisteramt von Mexiko-Stadt sowie für Senatoren und Abgeordnete statt. Bereits vor Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse war die Niederlage der Rechten im ganzen Land deutlich und Claudia Sheinbaum, Kandidatin der bisher regierenden gemäßigt linken Partei Morena, wurde erste Präsidentin in der Geschichte der Republik.

Von Isaac Jiménez, Darmstadt

Mehr als 70 Jahre lang wurde Mexiko von einer einzigen Partei regiert: der PRI (Partei der Institutionalisierten Revolution). Diese Partei vertritt die Interessen der herrschenden Klasse, die jahrzehntelang die sozialen und populären Bewegungen in Mexiko bekämpfte, in einigen Fällen, wie 1968, 1971 und 2014, mit tödlichen Schüssen durch Polizei und Militär und gewaltsamem Verschwindenlassen. Dies änderte sich im Jahr 2000, als die rechte, neoliberale PAN-Partei zum ersten Mal die Präsidentschaft gewann. 2006 gewannen die Rechten erneut, mit einem Vorsprung von 200.000 Stimmen (0,56%) vor dem heutigen Präsidenten Mexikos, Andrés Manuel López Obrador. Angesichts der Macht der PAN im Staate war eine Fälschung der Wahl wahrscheinlich. Obrador und die von ihm angeführte Bewegung forderten eine Neuauszählung aller Stimmen. Diese Forderung wurde damals ignoriert, heute ist sie automatisch Teil des Wahlprozesses. Die Durchsetzung der Rechten im Jahr 2006 bedeutete kurz darauf den Beginn des „Kriegs gegen die Drogenkartelle“, der eine der größten Gewaltwellen in der Geschichte des Landes auslöste. Offiziellen Angaben zufolge starben mehr als 120.000 Menschen.

Sozialpolitik unter Obrador

Bei den Wahlen 2018, die Andrés Manuel mit einer überwältigenden Mehrheit von 54 %, rund 33 Millionen Stimmen, gewonnen hat, kam der Veränderungswille eines großen Teils der arbeitenden Bevölkerung erneut zum Ausdruck. Diese erste linke Wahlsieg in der Geschichte Mexikos wurde von ähnlichen Ergebnissen in den Bundesstaaten begleitet. Die Regierung setzte verschiedene Sozialprogramme für die Arbeiter*innenklasse um, zum Beispiel Stipendien für Studierende und die allgemeine Rente für ältere Menschen. Der Mindestlohn wurde im ganzen Land um mehr als 100% erhöht, eine historische Erhöhung, die es seit vier Jahrzehnten nicht mehr gegeben hatte.

Das bedeutet nicht, dass die Regierung Obrador keine schweren Fehler gemacht hat. Die Verschärfung der Migrationspolitik, die Mexiko in eine erste Mauer verwandelt und Tausenden von Migrant*innen das Leben gekostet hat, oder der ineffiziente Versuch, das Nationale Gesundheitsinstitut für Wohlfahrt zu schaffen, sind nur Beispiele für das Versagen des Reformismus. Andererseits ist es der Regierung durch verschiedene Maßnahmen gelungen, fünf Millionen Menschen aus der Armut zu befreien. Diese Maßnahmen und nicht die Ignoranz der Massen oder Klientelismus, wie die Rechte behauptet, sind der Grund, warum Claudia Sheinbaum bei den Wahlen 35,9 Millionen Stimmen erhielt. Sie wurde nicht nur die erste weibliche Präsidentin, sondern auch die Kandidatin mit den meisten Stimmen in der Geschichte Mexikos.

Wer hat die Macht in Mexiko?

Der Sieg der Linken gegen eine Rechte, die eine historische Krise mit internen Spaltungen in den historischen Parteien der herrschenden Klasse durchläuft, sollte uns nicht selbstzufrieden machen. Auch wenn sie verloren hat, hat die Rechte immer noch ein Monopol auf die Medien, die Industrie, die Armee und andere Bereiche. Die Aufgabe bleibt, die Organisationen der Arbeiter*innenklasse und der Unterdrückten gegen den Kapitalismus und sein Streben nach Profit durch die Ausbeutung zu stärken. Die Rechte wird alles tun, um wieder an die Macht zu kommen. Der Absturz der mexikanischen Börse am Tag nach den Wahlen ist eine klare Botschaft des Großkapitals an die Präsidentin, dass das Kapital nicht zulassen wird, dass seine Interessen gefährdet werden.

Die Politik der offenen Tür innerhalb der Morena-Partei, die verschiedene rechte Politiker und ehemalige Gegner aufnimmt, ist ein weiterer schwerer Fehler, den sowohl Obrador als auch Sheinbaum unter dem Vorwand begangen haben, die Oppositionsparteien zu schwächen. In Wirklichkeit aber wurden die Basis und die ehrlichsten Aktivist*innen der Morena verdrängt und durch prinzipienlose Karrierist*innen ersetzt, die früher oder später die Partei und die Basis verraten werden, wie es Lilly Téllez und Gérman Martínez, beide von der PAN, bereits getan haben. Angesichts dessen ist es notwendig, den Aufbau von Klassenorganisationen mit einem Kampfprogramm für die Arbeiter*innen fortzusetzen, von unten Druck auf die Regierung auszuüben und sich darauf vorzubereiten, wenn die Regierung unter dem Druck des Kapitals einknickt.

Foto: EneasMx, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, via Wikimedia Commons