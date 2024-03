Stoppt den völkermörderischen Krieg des israelischen Regimes gegen Gaza, verstärkt die weltweiten Mobilisierungen

Internationale Sozialist*innen rufen zum Handeln auf

Sozialistische Feminist*innen gegen Krieg, Imperialismus und Kapitalismus – für die nationale und soziale Befreiung Palästinas, für ein Ende aller Formen von Unterdrückung und Spaltung

Am diesjährigen Internationalen Frauenkampftag mobilisieren wir, um den Kampf für die Beendigung des völkermörderischen Krieges gegen Gaza zu verstärken, die Aufrüstung und die imperialistische Unterstützung des israelischen Kapitalismus zu beenden und die Belagerung und die Besatzung zu überwinden.



Während wir diese Zeilen schreiben, ist noch nicht einmal der unzureichende Zwischenschritt eines vorübergehenden Waffenstillstands erreicht worden. Im Gegenteil – Drohungen, die Bodenoffensive auf Rafah auszuweiten und den Angriff zu einem regionalen Krieg auszuweiten, unterstreichen weiterhin die Gefahr von noch schrecklicheren Katastrophen. Die völkermörderischen Angriffe des israelischen Regimes haben bereits mehr als 30.000 Menschen in Gaza abgeschlachtet – die meisten von ihnen Frauen und Kinder – und Tausende werden unter den Trümmern vermisst. Das israelische Regime forciert eine Hungersnot, bei der Mütter keine Milch mehr haben, um ihre Kinder zu ernähren, während Hunderttausende Menstruierende und Schwangere gezwungen wurden, in den Trümmern zu gebären, während ganze Familien und Gemeinden dezimiert und vertrieben wurden, in Zelten in der Kälte leben und den sich schnell verbreitenden Krankheiten ausgesetzt sind.



Der völkermörderische Angriff auf den Gazastreifen geht einher mit der eskalierten militärischen und kolonialen Siedleraggression im Westjordanland und im besetzten Ostjerusalem, der beschleunigten ethnischen Säuberung dort – wie auch im Naqab/Negev – und der erdrückenden Diskriminierung und politischen Unterdrückung in den Gebieten von 1948, einschließlich einer nationalistischen Hexenjagd auf Palästinenser*innen. Dies alles ist Teil eines historischen Höhepunkts der brutalen nationalen Unterdrückung und Enteignung des palästinensischen Volkes. Gleichzeitig ist der Kampf zur Beendigung des blutigen Ansturms und der Unterdrückung der Palästinenser*innen auch Teil des internationalen Befreiungskampfes gegen die Geschlechterunterdrückung.



Das liegt nicht nur daran, dass die gegenwärtige Katastrophe Frauen und Mädchen tötet, verwundet und in entsetzliche Überlebensbedingungen drängt oder dass die Besatzung das Leben und Wohlergehen von Hunderttausenden von Frauen und Mädchen gefährdet, sondern auch daran, dass dasselbe System, das die gegenwärtige historische Katastrophe hervorgebracht hat, generell dafür verantwortlich ist, dass die Unterdrückung der Geschlechter und das Leben der Arbeiter*innenklasse und der armen Frauen weltweit aufrechterhalten und verschlimmert wird. Sozialistischer Feminismus bedeutet, überall gegen Unterdrückung und Ausbeutung zu kämpfen und sich für einen Kampf der Arbeiter*innenklasse und eine sozialistische Alternative zum krisengeschüttelten System der herrschenden Klassen einzusetzen – der Kampf gegen den israelischen Angriff auf Gaza und die Besatzung und ihre imperialistischen Hintermänner ist ein integraler Bestandteil des Kampfes gegen das globale kapitalistische imperialistische System, das Gewalt, Krieg und Herrschaft aufrechterhält.



Nationale Unterdrückung, Kolonialismus und Imperialismus erzeugen und normalisieren soziale Gewalt und Frauenfeindlichkeit. Wir wenden uns gegen den Einsatz von Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen als Kriegswaffe – Berichte über sexuelle Übergriffe von israelischen Besatzungssoldaten und Gefängniswärtern auf Palästinenser*innen sowie über israelische Siedler und Soldaten, die Palästinenser*innen im Westjordanland angreifen. Die sexuelle Gewalt, die von der Hamas und anderen Milizen am 7.10. verübt wurde, wurde von den Vertreter*innen des israelischen Staates zynisch ausgenutzt und sogar demagogisch und manipulativ dargestellt, um die Schrecken zu rechtfertigen, die der völkermörderische Angriff des israelischen Staates in den letzten fünf Monaten angerichtet hat. Der skandalöse Bericht der New York Times wurde nicht aus Mitgefühl für die israelischen Opfer von sexuellem Missbrauch veröffentlicht, sondern um die Unterstützung der Times für den völkermörderischen Krieg zu rechtfertigen und möglicherweise auch islamfeindliche und rassistische Tropen zu schüren.



Wie palästinensische feministische Organisationen, die in den Gebieten von 1948 tätig sind, betont haben, sollte jedoch glaubwürdigen Berichten (wie dem von Physcians for Human Rights) über sexuelle Gewalt gegen israelische Frauen und Mädchen am 7.10. Glauben geschenkt und die beschriebenen Handlungen eindeutig abgelehnt werden, ebenso wie andere reaktionäre Methoden, wie Mord und Entführung von Frauen, Mädchen und anderen. Dies ist auch aus der Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfes angesichts des israelischen Staatsterrors notwendig – solche reaktionären Methoden und Programme untergraben die israelische Besatzung nicht, sondern verstärken ihre Mobilisierung für einen blutigen Angriff auf die Palästinenser*innen. Feministinnen dürfen andere Unterdrückungen nicht ignorieren, sondern müssen sich überall dem israelischen Staatsterror, der Zerstörung, der Vertreibung, dem Töten, der Folter, der sexuellen Gewalt und jeglicher Art von staatlicher und Siedlergewalt entgegenstellen.



Weltweit haben Frauen eine führende Rolle im Kampf gegen nationale Unterdrückung, Kolonialismus und Imperialismus gespielt. Seit den Anfängen in Palästina vor 1948, über Jahrzehnte hinweg und besonders während der ersten Intifada waren Frauen maßgeblich am Kampf für die nationale Befreiung Palästinas beteiligt. Palästinenser*innen organisierten, demonstrierten und wehrten sich gegen das unterdrückerische israelische Regime. In den letzten Jahren standen palästinensische Frauen an der Spitze des Marsches der Rückkehr 2018 in Gaza sowie des gemeinschaftsübergreifenden Massenprotests und Frauenstreiks gegen Femizid in den Gebieten von 1948, an dem sowohl palästinensisch-arabische als auch israelisch-jüdische Frauen teilnahmen. Am Streik der Würde 2021 nahmen Palästinenser*innen aller Geschlechter teil und zeigten damit ihre Stärke.



In diesem völkermörderischen Krieg, der ethnischen Säuberung und der nationalen Unterdrückung haben Frauen aus dem Gazastreifen und Palästinenser*innen aller Altersgruppen heldenhaft überlebt, was man nur als Hölle auf Erden bezeichnen kann. Weltweit sind Millionen von Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität zu zeigen. In den letzten Jahren haben Frauen weltweit und im gesamten Nahen Osten und Nordafrika Proteste und Aufstände gegen Unterdrückung angeführt – vom “Frauen, Leben, Freiheit”-Aufstand im Iran, der nach der brutalen Ermordung von Jina Mahsa Amini, einer jungen Kurdin, durch die “Sittenpolizei” ausbrach, bis hin zu den Bewegungen in Tunesien, im Sudan, im Libanon und anderen Ländern. Die Region ist besonders stark von der kapitalistischen Krise, der Inflation und den hohen Lebensmittelpreisen sowie der drohenden Klimakatastrophe betroffen.



Wir müssen den genozidalen Krieg beenden – aber wie

Wir rufen die Gewerkschaften auf der ganzen Welt dazu auf, die Forderung der palästinensischen Gewerkschaften vom 16. Oktober aufzugreifen, “alle Mittäterschaft zu beenden, die Bewaffnung Israels zu stoppen” und die Massensolidaritätsaktion einen Schritt weiter zu führen. In den letzten Monaten haben wir gesehen:

Massendemonstrationen und Proteste auf der ganzen Welt: vom Vereinigten Königreich über den Jemen bis nach Südafrika.



Belgische Gewerkschaften riefen ihre Mitglieder auf, sich zu weigern, Rüstungsgüter nach Israel zu liefern.



Demonstrant*innen in den USA und Kanada blockierten Militärlieferungen aus den Vereinigten Staaten nach Israel.



Der Gewerkschaftsverband, der die Arbeiter*innen in 11 großen indischen Häfen vertritt, erklärte seine Weigerung, Waffen für Israel zu be- und entladen.



Proteste in Ägypten, darunter kürzlich Hunderte von Journalist*innen, die ein Ende des Angriffs und der Belagerung sowie die Öffnung des Grenzübergangs Rafah forderten. Außerdem wurden in Jordanien Demonstrationen zu Tausenden und Märsche zur Grenze organisiert. Diese Regimes, die um ihre Stabilität und ihre Interessen in ihrer strategischen Zusammenarbeit mit der israelischen Besatzung und dem US-Imperialismus fürchten, haben mit einer brutalen Niederschlagung der Proteste und der sozialen Medien geantwortet.



Diese Aktionen der Arbeiter*innen müssen systematischer organisiert werden, um die israelische Kriegsmaschinerie wirksam zu stoppen. Alle Gewerkschaften müssen diesen Kampf verstärken! Kein Business as usual für imperialistische Regime, die Israels völkermörderische Angriffe unterstützen. Wir organisieren uns, um den völkermörderischen Krieg zu beenden, gegen Imperialismus und Kolonialismus, die mit dem Kampf gegen den Kapitalismus und für die Rechte von Frauen und LGBTQIA+ verbunden sind. Wir kämpfen für das Leben, die Befreiung und das Wohlergehen der Menschen weltweit, um die Besatzung, die Belagerung und die nationale Unterdrückung des palästinensischen Volkes zu beenden und um die imperialistische Intervention im Nahen Osten und die Gefahr eines regionalen Krieges zu stoppen.

Um den völkermörderischen Krieg in Gaza zu beenden und eine echte Befreiung der Palästinenser*innen zu erreichen, ist regionale und internationale Solidarität notwendig.Unsere wahren Verbündeten in der Region sind jedoch die Arbeiter*innen, Armen und Unterdrückten – nicht die internationalen Gerichte, die UN oder die reaktionären Regierungen in der Region.

Um dies zu erreichen, sind Massenaktionen in der gesamten Region und internationale Solidarität und Aktionen notwendig. Aus diesem Grund rufen wir am Internationalen Frauenkampftag zu einem Aktionstag mit organisierten Protesten und Aktionen auf. Der Kampf muss aber auch nach dem 8. März weitergehen.

Wofür wir stehen