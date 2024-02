Klimaschutz & Klassenkampf: Konferenz für eine revolutionäre Klimabewegung

15.-16. Juni 2024

Allerweltshaus, Köln Ehrenfeld

Die letzten Jahre waren allesamt die heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Flutkatastrophen und Waldbrände sind in den Sommern zur traurigen Normalität geworden. Effektiver Klimaschutz wird nötiger als je zuvor. Und dennoch: während die Welt brennt, haben im letzten Jahr Kohle-, Öl- und Gaskonzerne ihre Fördermengen weiter erhöht und ihre Gewinne sind in die Höhe geschossen – und das nahezu überall auf der Welt. In Köln setzt sich der fossile Wahnsinn im Detail fort: Statt einer Umstellung des Stadtverkehrs auf öffentliche Verkehrsmittel sind für die nächsten Jahre teure Autobahnprojekte wie der Ausbau der A4 oder der Rodenkirchener Brücke geplant.

Nur eine starke Klimabewegung kann diesem Wahnsinn etwas entgegensetzen. Mit unserer Konferenz vom 15.-16. Juni wollen wir einen Beitrag dazu leisten, indem wir ein Wochenende lang Klimaaktivist*innen die Möglichkeit geben zusammenzukommen, miteinander zu diskutieren und sich zu vernetzen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf klimapolitischen Themen in Köln, aber auch bundesweite und internationale Kämpfe werden in den Blick genommen. In zahlreichen Workshops und Diskussionsrunden sprechen wir mit verschiedensten Klimaaktivist*innen aus ganz Deutschland über den derzeitigen Stand der Klimabewegung, Strategien im Kampf gegen fossile Konzerne und Zukunftsperspektiven

Gemeinsam mit #wirfahrenzusammen bilanzieren wir die bis dahin abgeschlossene TVN-Kampagne und sprechen davon ausgehend über weitere Schritte in der Vernetzung. Außerdem sprechen wir über die Autoindustrie und wie der Klimabewegung im Bündnis mit den Beschäftigten die nachhaltige Produktionsumstellung gelingen kann. Zwischen den Workshops gibt es außerdem die Möglichkeit etwas lockerer mit anderen Aktivist*innen ins Gespräch zu kommen, sich über Erfahrungen auszutauschen und sich zu vernetzen. Jede*r ist herzlich eingeladen für nur einen Tag oder das ganze Wochenende bei uns vorbeizukommen. Lasst uns gemeinsam eine starke, kämpferische und antikapitalistische Klimabewegung aufbauen!