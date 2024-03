Hamburg: Demo gegen Hafenprivatisierung

Der Kampf um die HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG) geht weiter. Unter dem Motto “Stoppen wir die Privatisierung” gingen rund 1000 Hafenarbeiter*innen und Unterstützer*innen gestern auf die Straße. “Unser Hafen, unsere Stadt, macht den MSC-Deal platt” schallte es durch die Straßen.



Die Demonstrant*innen wendeten sich energisch gegen den vom SPD-Grüne-Senat geplanten Teilverkauf der HHLA an den Großkonzern MSC. Die Privatiserung dient lediglich dem Profitinteresse des Konzerns mit desaströsen Folgen für die Beschäftigten, den Hafen, das Tarifgefüge und letztlich für alle Beschäftigten in Hamburg. Wieder beweisen SPD und Grüne in wessen Interesse sie Politik betreiben.



Die SAV Hamburg war gestern mit dabei in Solidarität mit den Hafenarbeiter*innen, aber auch, weil die Privatisierung ein Angriff auf uns alle ist. Sobald der Termin klar ist, andem in der Bürgerschaft der Verkauf beschlossen werden soll, wird es weitere Proteste geben.



Bis dahin müssen wir überlegen wie diese noch größer und stärker werden können um den notwendigen Druck aufzubauen. Eine Groß(streik-)demo, zu der massiv gewerkschaftsübergreifend und in der Stadt mobilisiert wird, an der auch die Kolleg*innen die sich bei Lufthansa, im öffentlichen Nahverkehr oder im Handel gerade in Tarifverhandlungen befinden, teilnehmen und am gleichen Tag streiken, könnte beispielsweise das Protestpotenzial und den Druck massiv erhöhen und den Hafenarbeiter*innen zeigen, dass wir an ihrer Seite stehen.



Auch wenn die Demo gestern kleiner war als vor einigen Monaten. Sie zeigt, dass viele Kolleg*innen und Unterstützer*innen entschlossen sind den Kampf weiterzuführen. Und im besten Fall wird bald aus dem Hafen erklingen: “MSC enteignen, Hafen bestreiken”.