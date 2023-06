Ist Punk wirklich tot?

Die Debut-EP der Saarbrücker Punkband Risiko.Deluxe mit dem Titel “Punk ist tot” beweist das Gegenteil. Der Titelsong thematisiert Effekthascherei, Bigotterie und Rechthaberei in Teilen der Szene und ist schon dadurch ein deutliches Lebenszeichen. Schnörkellos und mit eingängigen, klar strukturierten Songs und Texten senden sie eindeutige Botschaften.

von Peter Narog, Saarbrücken

Sie thematisieren sowohl in “Nie Harmonie” die wiederkehrende und oft im Nachhinein geleugnete Polizeigewalt als auch in “Drohnenkrieg” die Brutalität militärischer Gewalt im technisiert entfremdeten Drohnenkrieg. In “Kein Carpe Diem ohne Vanitas” ereilt uns noch die Vergänglichkeit zwischenmenschlichen Glücks. Im fünften und letzten Stück “Kai” geht es um antifaschistischen Aktivismus und darum, nicht nur zu reden, sondern sich Rassismus und rechten Organisationen aktiv entgegenzustellen.

Als ROSA in Saarbrücken freuen wir uns daher sehr, dass wir Risiko.Deluxe für unser ROCK DOWN THE PATRIARCHY am 23. September 2023 in Saarbrücken gewinnen konnten. Risiko.Deluxe stehen mit einer Frau am Bass und einem queeren Gitarristen nicht nur für Diversität auf der Bühne sondern sind erlebbar Teil der Bewegung gegen jede Diskriminierung, gegen Ausbeutung, Rassismus und Patriarchat.