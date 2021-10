Wie schlimm ist es? Die akute Gefahr der Klimakrise

Von Jonas Brannberg (Schweden) und Blythe Serrano (USA)

In den zwei Jahren nach den weltweiten Klimastreiks von 2019 hat Covid-19 die Klimakatastrophe, vor der unser Planet steht, in den Schatten gestellt. Dabei ist das Virus an sich schon ein Armutszeugnis für die kapitalistische Produktionsweise, die Ökosysteme zerstört und biologische und ökologische Gefahren schafft, die die gesamte Biosphäre – alles Leben auf der Erde – in ihrer Existenz bedrohen.

Die Warnungen häufen sich, dass die kapitalistische Produktionsweise die Fähigkeit der Erde, mit verschiedenen Belastung umzugehen, immer stärker strapaziert. Im vergangenen Jahr haben wir eine Rekordzahl von Tropenstürmen in Mittelamerika und Südostasien, extreme Hitze in Sibirien und Brände in Australien und Amerika erlebt. Das Jahr 2020 war trotz des abkühlenden Wetterphänomens La Niña das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen.

Ebenso bedrohlich wie der Klimawandel sind die Gefahren, die vom schnellen Artensterben, der Überdüngung und der rasanten Verbreitung von Plastik und anderen Schadstoffen ausgehen. Laut Klimaforscher*innen haben wir die „sichere Zone“ für vier der neun „planetaren Grenzen“, die die Erde in dem stabilen klimatischen Zustand halten, in dem sie sich seit 11700 Jahren befindet (dem sogenannten Holozän), bereits verlassen.

Marx und der Riss im Stoffwechsel

Als Karl Marx und Friedrich Engels, die Väter des modernen Sozialismus, im 19. Jahrhundert den Kapitalismus studierten, erkannten sie bereits den Widerspruch zwischen dem System und der Natur. Marx schrieb, der Kapitalismus habe einen Riss im Stoffwechsel zwischen der menschlichen Gesellschaft und der Natur geschaffen. Als Beispiel führte er anEr gab ein Beispiel dafür, wie die Nährstoffe in den Nahrungsmitteln vom Land in die Städte transportiert und später als Abfall ins Meer gespült wurden, was zu einer Verarmung der Böden führte.

Planetare Grenzen

Das Konzept der „planetaren Grenzen“ wird verwendet, um den „sicheren Handlungsspielraum für die Menschheit“ zu definieren – die Einhaltung dieser Grenzen ist notwendig, um eine „nachhaltige Entwicklung“ zu gewährleisten. Diese Grenzen sind der Klimawandel, der Verlust der biologischen Vielfalt, die biogeochemischen Veränderungen, die Versauerung der Ozeane, die Landnutzung, das Süßwasser, der Abbau der Ozonschicht, die Verwendung von Aerosolen und die chemische Verschmutzung.

Marx und Engels sahen jedoch nur die ersten Anzeichen dessen, was sich zu einer völligen Umgestaltung des Verhältnisses des Menschen zur Natur entwickeln sollte. Auf der Jagd des Kapitalismus nach immer größeren Profiten wurden die Ökosysteme und natürlichen Ressourcen der Erde als kostenlose Ressourcen behandelt, wobei Rohstoffe, Nahrungsmittel und andere Ressourcen aus der Natur abgesaugt wurden, während die Verschmutzung in den Boden, das Meer und die Luft zurückgespuckt wurde. Mit Hilfe der fossilen Brennstoffe wurde die „photosynthetische“ Barriere durchbrochen: Der Kapitalismus hat der Natur schlicht und ergreifend mehr „Leistung“ entnommen, als sie zu erbringen imstande war.

Es ist nicht immer leicht zu erkennen, wenn schrittweise Veränderungen Quantität in Qualität (einen völlig neuen Zustand) verwandeln. Erst in den letzten Jahren sind Forscher*innen zu dem Schluss gekommen, dass die Erde Mitte des 20. Jahrhunderts bereits das so genannte Holozän verlassen hat.

Der Eintritt in das Anthropozän (oder Kapitalozän)

Wir leben heute im so genannten Anthropozän (dem Zeitalter der Menschen), auch wenn „Kapitalozän“ eine bessere Beschreibung wäre. Das bedeutet, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem der Mensch unter dem Einfluss des Kapitalismus zur wichtigsten Kraft für die Veränderung des Lebens auf der Erde geworden ist. Das Gleichgewicht im System der Erde, das 2,6 Millionen Jahre lang durch das Gleichgewicht und die Rückkopplung einer Vielzahl von Lebensformen eine Durchschnittstemperatur zwischen -5 und +2 aufrechterhalten hat, ist nun durch den Kapitalismus ernsthaft gefährdet.

Während des größten Teils der menschlichen Geschichte wurde die Erde – oder vielmehr der Teil der Erde, auf dem Leben existieren kann – wahrscheinlich als mehr oder weniger unendlich wahrgenommen. In Wirklichkeit handelt es sich aber um einen extrem kleinen Ausschnitt aus der natürlichen Welt, in der wir leben. Im Universum gibt es mindestens zwei Billionen Galaxien, und in unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße, gibt es bis zu 400 Milliarden Sterne. Um einen dieser Sterne, unsere Sonne, dreht sich die Erde, mit einer dünnen Lebensschicht von nur 20 km auf und über ihrer Oberfläche.

Durch ein kapitalistisches System, das in den letzten Jahrzehnten auf Hochtouren gelaufen ist, wurde diese Biosphäre des Lebens schwer geschädigt. Es sind nicht nur die Temperaturveränderungen, die die Bedingungen, unter denen unsere Zivilisation existiert, dramatisch zu verändern drohen. Das Leben auf der Erde wird auch durch die Zirkulation in der Atmosphäre (wie die Jetstreams, deren Veränderungen den extremen Kälteeinbruch in Texas im Februar 2021 verursacht haben), durch die Zirkulation von Wasser durch Wasserdampf, Niederschlag und Meeresströmungen, die Eiskappen, den Boden, die Ozonschicht, die Nährstoffzirkulation und vieles mehr beeinflusst. Mit unserem Eintritt in das Anthropozän beeinflusst die menschliche Gesellschaft nicht nur die Dynamik allen Lebens auf der Erde, sondern auch das gesamte Erdsystem: die Ozeane, das Eis, die Erde, die Atmosphäre und das Klima.

Gefährlicher Verlust der Biodiversität

Noch nie in der Geschichte unseres Planeten, seit seiner Entstehung vor 5 Milliarden Jahren, war die Vielfalt des Lebens so groß wie in der jüngsten geologischen Epoche. Dies ist dialektisch mit den klimatischen Bedingungen verknüpft. Stabile klimatische Bedingungen haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich das Leben entwickeln und diversifizieren konnte – aber die Vielfalt des Lebens hat auch das Erdsystem stabilisiert und eine „elastische“ Biosphäre geschaffen, die mit Veränderungen und Unbeständigkeit umgehen kann.

Im Kapitalismus wurde diese Vielfalt rasch ausgehöhlt. Seit 1970 hat der Kapitalismus nach Angaben des World Wildlife Fund (WWF) 60 Prozent der Säugetier-, Vogel-, Fisch- und Reptilienpopulationen ausgerottet. Im Durchschnitt ist jede vierte untersuchte Tier- und Pflanzenart bedroht, was bedeutet, dass etwa eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind.

Dieser Verlust an biologischer Vielfalt bedroht uns direkt, z. B. durch den Rückgang der bestäubenden Insekten, der zu einer Verringerung der Nahrungsmittelproduktion geführt hat. Er birgt aber auch die Gefahr, dass sich der Klimawandel beschleunigt und die Anpassung des Planeten erschwert wird. Aufgrund der kapitalistischen Agrarindustrie gingen beispielsweise 90 % der lokalen Nutzpflanzen, die sich an den Klimawandel anpassen können, verloren, als große multinationale Unternehmen andere ertragreichere Nutzpflanzen einführten.

In den letzten Jahrzehnten wurden 50 % des Bodens der Erde in Landwirtschaft, Städte, Straßen und andere Infrastrukturen umgewandelt. Die veränderte Landnutzung ist heute für 14 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ein Beispiel dafür ist der Bericht der Rainforest Foundation Norway, in dem kürzlich festgestellt wurde, dass nur noch ein Drittel der Regenwälder der Welt unberührt ist.

Das Gesamtgewicht der derzeitigen menschlichen Bevölkerung ist zehnmal größer als das aller wildlebenden Säugetiere. Zählt man das Gewicht der für den menschlichen Verzehr gezüchteten Tiere hinzu, machen wilde Säugetiere nur 4 Prozent des Gesamtgewichts aus. Das Problem ist jedoch der Kapitalismus, nicht „die Menschen“ oder die Menschheit im Allgemeinen.

Die reichsten 1 % waren in den letzten 25 Jahren für mehr als doppelt so viele Treibhausgasemissionen verantwortlich wie die ärmere Hälfte der Welt. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung hat ihre Emissionen im gleichen Zeitraum im Grunde überhaupt nicht erhöht.

Kipppunkte

Besonders bedrohlich am Klimawandel ist, dass es sich wahrscheinlich nicht nur um eine allmähliche Veränderung mit steigenden Kohlendioxidwerten in der Atmosphäre handeln wird. Wissenschaftler*innen haben eine Reihe kritischer „Kipppunkte“ für das Klima identifiziert, die, wenn sie erreicht werden, zu beschleunigten und möglicherweise irreversiblen Auswirkungen führen würden. Einige von ihnen könnten bereits überschritten sein.

In dem 2019 in der Wissenschaftszeitschrift Nature veröffentlichten Artikel „Climate tipping points – too risky to bet against“ haben Wissenschaftler*innen eine Reihe kritischer Klimakipppunkte identifiziert. Seitdem ist sich die wissenschaftliche Gemeinschaft zunehmend sicher, dass diese Kipppunkte noch zu unseren Lebzeiten eintreten werden.

Um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verlangsamen, sind drastische und sofortige Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen erforderlich. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Maßnahmen in dem erforderlichen Umfang und Zeitrahmen im Kapitalismus nicht möglich sind, einem System, das auf der Macht und den Profiten großer Unternehmen beruht, die diese niemals freiwillig aufgeben werden. Der einzige Weg, die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verlangsamen, ist der Aufbau einer unabhängigen Massenbewegung von Arbeiter*innen und Jugendlichen, die für ein Ende der Förderung fossiler Brennstoffe und für einen Green New Deal kämpfen. Diese Bewegung muss den Kampf für eine sozialistische Umwandlung der Gesellschaft führen, wie wir in dieser Broschüre darlegen.

Kein Zurück mehr

Es gibt drei wichtige Kipppunkte, vor denen Wissenschaftler*innen seit Jahrzehnten warnen und die verheerende Folgen haben werden, wenn sie überschritten werden.

Einer dieser Kipppunkte ist das Abschmelzen des Westantarktischen Eisschildes. Wenn der gesamte Westantarktische Eisschild zerfällt, würde der Meeresspiegel um 3 Meter ansteigen, wodurch allein in den USA mehr als 12 Millionen Menschen vertrieben würden und New Orleans fast vollständig unter Wasser stünde. Die Auswirkungen wären in den Küstenstädten rund um den Globus ähnlich, und ganze Inselstaaten wären bedroht.

Ein weiterer wichtiger Kipppunkt ist die Umwandlung des Amazonas-Regenwaldes in eine Savanne (Grasland), die eintreten könnte, wenn 20-25 % des Regenwaldes zerstört werden. Bereits jetzt sind etwa 18 % gerodet. Dies hätte verheerende Folgen für die 30 Millionen zumeist indigenen Menschen, die von den zuverlässigen Regenfällen des Waldes abhängig sind, und würde auch zu einem erheblichen Verlust an biologischer Vielfalt führen. Die Umwandlung des Amazonas in Grasland würde zu mehr Trockenheit führen und damit die Gefahr von Waldbränden erhöhen. Die Trockenzeit hat sich in den letzten 50 Jahren bereits um einen Monat verlängert.

Ein dritter kritischer Kipppunkt ist der mögliche Zusammenbruch des Golfstroms (Teil der AMOC – Atlantic Meridional Overturning Circulation, dt.: Atlantische meridionale Umwälzbewegung), der 20 % der überschüssigen Wärme, die sich am Äquator ansammelt, in Richtung der Polarregionen der nördlichen Hemisphäre transportiert und auch eine zentrale Rolle bei der Wetterentwicklung spielt. Diese Strömung verlangsamt sich in alarmierendem Tempo und wird sich den Prognosen zufolge bis zum Jahr 2100 um bis zu 45 % verlangsamen, obwohl sie sich bereits jetzt so langsam bewegt wie seit mindestens 1600 Jahren nicht mehr. Der Klimawissenschaftler Tim Lenton warnt davor, dass die weitere Verlangsamung des Golfstroms die Wetterverhältnisse in der nördlichen Hemisphäre stark beeinträchtigen und zu einer Zunahme von Wetterextremen führen wird, möglicherweise noch in diesem Jahrhundert: „Westeuropa müsste versuchen, sich an ein völlig anderes Klima anzupassen. Wichtige Monsune könnten sich verschieben, z. B. in Indien und Westafrika.“

Weitere potenzielle Kipppunkte, die verheerende Auswirkungen auf das Klima hätten und den Klimawandel beschleunigen könnten, sind das Auftauen des Permafrostbodens („permanent“, also dauerhaft, gefrorener fester Boden), das Abschmelzen der globalen Eisschilde, das Abbrennen der borealen Wälder und Veränderungen des Jetstreams. Der jüngste IPPC-Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Arktis bis 2050 im Sommer eisfrei sein wird, ganz gleich, was unternommen wird.

Kürzlich wurde ein besorgniserregender Bericht veröffentlicht, wonach das Auftauen des Permafrosts schneller als erwartet vonstatten geht und infolgedessen große Mengen des Treibhausgases Methan freigesetzt werden. Wenn dies der Fall ist, heißt das, dass ein Drittel des Treibhausgas-„Budgets“, das die Erwärmung unter 1,5 Grad halten würde, bereits aufgebraucht ist.

Für sich genommen stellt jeder dieser Kipppunkte eine alarmierende Verschärfung der Klimakrise dar. Noch beunruhigender ist jedoch die Prognose von Wissenschaftler*innen, dass es zu Dominoeffekten kommen könnte, d. h. dass ein Kipppunkt andere auslösen könnte. Der Amazonas-Regenwald dient beispielsweise als Speicher für sage und schreibe 100 Milliarden Tonnen CO2, von denen ein Großteil direkt in die Atmosphäre freigesetzt werden würde, wodurch die Temperatur steigen und neue Kipppunkte ausgelöst werden könnten. Das Ergebnis kann eine Kaskade von Kipppunkten sein, die unsere Erde in eine „Treibhaus-Erde“ verwandelt – selbst wenn die CO2-Emissionen reduziert werden. Dies wird natürlich Zeit brauchen – vielleicht Hunderte von Jahren –, aber das Problem ist, dass wir, wenn wir einen Kipppunkt erreichen, nicht wissen, ob es einen Weg zurück gibt.

In den letzten Jahren sind sich die Klimawissenschaftler*innen immer sicherer geworden, dass diese Kipppunkte eintreten werden – und zwar bald. Tim Lenton argumentiert, dass „die restliche Zeit zum Eingreifen, um das Erreichen solcher Kipppunkte zu verhindern, bereits auf Null geschrumpft sein könnte, während die Reaktionszeit zum Erreichen von Netto-Null-Emissionen bestenfalls 30 Jahre beträgt“. Obwohl diese Situation katastrophale Folgen haben kann, deuten einige neuere Forschungen darauf hin, dass es möglich sein könnte, diese Kipppunkte vorübergehend zu überschreiten, ohne bleibende Schäden zu verursachen. Wenn jedoch nicht bald drastische Maßnahmen ergriffen werden, ist die Katastrophe unausweichlich.

Teil der Krise des Kapitalismus

Die Klimakrise kann nicht losgelöst von den anderen Krisen des Kapitalismus, den wirtschaftlichen, sozialen oder politischen Krisen, betrachtet werden. Sie alle weisen auf ein System hin, das sich im Zerfall befindet, dessen Widersprüche immer stärker werden und das Krisen hervorbringt, die alle miteinander in Wechselwirkung stehen.

Der Klimawandel beispielsweise schürt Konflikte, die zu Kriegen führen und zusammen mit dem Klimawandel selbst Millionen von Menschen zum Verlassen ihrer Heimat zwingt. Nach Angaben von Oxfam waren im letzten Jahrzehnt bereits jedes Jahr 20 Millionen Menschen gezwungen, aufgrund des Klimawandels zu fliehen. Wenn die Gesellschaft ihren Kurs nicht ändert, wird die Zukunft noch viel schlimmer sein. Je nach den verschiedenen Szenarien für Bevölkerungswachstum und Erwärmung wird geschätzt, dass in 50 Jahren 1 bis 3 Milliarden Menschen saharaähnlichen Lebensbedingungen ausgesetzt sein könnten. Schon heute führt der Klimawandel ebenso wie die Covid-Pandemie und andere Krisen zu einer Verschärfung der Klassen- und Geschlechterungleichheit.

Obwohl das Herunterfahren der Wirtschaft infolge der Pandemie eine Verringerung der Klimaemissionen um etwa 7 % im Jahr 2020 bedeutete, deutet kaum etwas darauf hin, dass dies der Beginn eines nachhaltigen Wandels ist. Im Gegenteil: Die Konjunkturprogramme, die die Staaten den Kapitalist*innen zur Verfügung gestellt haben, um die Wirtschaft über Wasser zu halten, sind zu einem weitaus größeren Teil in die fossile Brennstoffindustrie geflossen als in erneuerbare Energien. Kurz vor dem G7-Gipfel im Juni 2021 enthüllte der Guardian, dass die G7-Länder während der Pandemie 189 Milliarden Dollar an die fossile Brennstoffindustrie gezahlt haben, viel mehr als die 147 Milliarden, die in umweltfreundlichere Alternativen flossen. Die Zahlen für die G20-Länder sind sogar noch schlimmer.

Wenn man sich den Ernst der Lage vor Augen führt, die existenzielle Bedrohung, der wir gegenüberstehen, die Tiefe des „metabolischen Risses“, von dem Marx nur den Anfang gesehen hat, dann ist es leicht zu verstehen, dass das Problem nicht „nur“ durch den Umstieg auf Elektroautos, die Installation von Solarmodulen oder individuelle Gewohnheiten wie weniger oder kein Fleisch zu essen gelöst werden kann. Das reicht nicht einmal annähernd aus, um den notwendigen Wandel herbeizuführen.