Bewegung für eine sozialistische Alternative – Neue ISA Sektion in Nigeria

Am 16. Juni hat sich die nigerianische Sektion der Internationalen Sozialistischen Alternative, die Bewegung für eine Sozialistische Alternative (Movement for a Socialist Alternative) offiziell gegründet.

In der Gründungserklärung heißt es: „Die Unterstützer der Internationalen Sozialistischen Alternative (ISA) in der Demokratischen Sozialistischen Bewegung (DSM), der nigerianischen Sektion des Komitees für eine Arbeiterinternationale (CWI), haben nach mehr als anderthalb Jahren zermürbender Debatte über Ideen und Methoden des Marxismus beschlossen, sich klar und getrennt von der DSM, der nigerianischen Sektion des CWI, zu organisieren.“

In der Gründungserklärung wird betont, dass die Gründung am Beginn einer tiefen Krise des globalen Kapitalismus stattfindet, die Nigeria hart trifft. Während der Corona-Krise hat der Kapitalismus weltweit gezeigt, dass er nicht dazu in der Lage ist, grundlegende Bedürfnisse zu befriedigen. In Nigeria hat die korrupte Elite darin versagt, ausreichend Finanzierung für das Gesundheitssystem sicherzustellen. Stattdessen sind Hilfsgelder und -materialien in verschiedenen korrupten Kanälen versickert.

Gleichzeitig beginnen die Herrschenden auch die Kosten für die Krise auf die arbeitende und arme Bevölkerung abzuladen, schon jetzt beginnen private Unternehmen mit Massenentlassungen und Regionalstaaten kürzen die Gehälter von Beschäftigten im öffentlichen Dienst.

In der Gründungserklärung der MSA wird betont, dass das alles zeigt, dass der Kapitalismus ein weltweit ineffizientes System ist, aber vor allem in der neokolonialen Welt zeigt sich, dass der Kapitalismus nicht einmal in der Lage ist grundlegende Errungenschaften wie Elektrizität, Bildung oder eine Landreform zu garantieren.

Um dieses System zu stürzen brauchen wir eine internationale Bewegung der Arbeiter*innenklasse und eine internationale Organisation die Kämpfe zusammenbringt. Wir freuen uns darauf gemeinsam mit unseren Genoss*innen in Nigeria mit der ISA so eine Organisation aufzubauen.