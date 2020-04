Das System ist krank: Für ein bedarfsgerechtes Gesundheitswesen!

Online-Veranstaltung mit:

Lucy Redler (Mitglied im Parteivorstand DIE LINKE, SAV)

Marie Rosa (Intensivpflegerin)

Lea Lehmler (Pflegeschülerin)

Sascha Kraft (ver.di, Charité Facility Management)

und internationalen Beiträgen

Schon vor Corona war das Gesundheitssystem krank. Personalmangel an allen Ecken und Enden hat zum Burnout von Pflegekräften und einer unsicheren Versorgung der Patient*innen geführt. Die Beschäftigten an der Berliner Charité waren die ersten, die mit dem Schlachtruf “Mehr von uns ist besser für alle” den Kampf für mehr Personal im Krankenhaus eröffneten – und viele weitere Krankenhäuser sind gefolgt. Es gab Streiks, 16 erfolgreiche Entlastungs-Tarifabschlüsse, und Volksbegehren für mehr Krankenhauspersonal in vier Bundesländern.

Spätestens heute wissen alle, wie systemrelevant die Beschäftigten im Gesundheitsbereich sind. Und doch wird versucht, die Krise auf dem Rücken der Pflegekräfte auszutragen: Es gibt keine ausreichende Schutzausrüstung, Arbeitszeitverlängerungen, und sogar Zwangsverpflichtungen.

Aber ein Mundschutz ist kein Maulkorb! Wir berichten aus den Krankenhäusern und schlagen radikale Kampfmaßnahmen gegen ein zerspahntes Gesundheitssystem vor. Gerne beantworten wir auch eure Fragen und Kommentare.

Auf YouTube könnt ihr die Übertragung ab 19:30 hier sehen:

Hier klicken zum Youtube-Stream



Und auf Facebook hier:

Hier klicken zum Facebook-Stream

Link zur Facebook-Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/1505375132956834/