Praxis Karl Marx Podcast: Wehrpflicht, Krieg und Klassenkampf – Teil I

Warum der Westen 2022 kein Problem mit der Intervention russischer Truppen in Kasachstan hatte, warum das Lied ‚Nein; meine Söhne geb ich nicht‘ vom SWR nicht für seine Hitparade nominiert wurde, warum aus Feinden Verbündete werden, wenn es gegen die Arbeiter*innenklasse geht und was das alles mit der Wehrpflicht zu tun hat.

Alle Folgen des Podcasts gibt es auch bei Youtube und Apple Podcasts: https://linktr.ee/Praxis_Karl_Marx

Faktencheck – Links zum Podcast „Wehrpflicht-Krieg-Klassenkampf“

Zum Waffenstillstand von 1918

https://de.wikipedia.org/wiki/Waffenstillstand_von_Compi%C3%A8gne_(1918)

Zur Anzahl Tote Niederschlagung der Proteste Kasachstan Januar 2022

https://de.wikipedia.org/wiki/Unruhen_in_Kasachstan_2022

Erklärung Regierung und Auswärtiges Amt zu Kasachstan in Regierungspressekonferenz vom 07.01.2022

https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/regierungspressekonferenz-2505646#:~:text=Aus%20Sicht%20der%20Bundesregierung%20ist%20sehr%20deutlich,immer%20nur%20ein%20allerletztes%20Mittel%20sein%20darf

Die gesamte Pressekonferenz auf Youtube

(Zu Kasachstan ab ca. Minute 11:20)

Zur Nicht-Nominierung des Liedes ‘Nein, meine Söhne geb’ ich nicht’

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.antikriegslied-von-reinhard-mey-vom-swr-nicht-nominiert-von-den-hoerern-aber-auf-platz-12-gewaehlt.524a47b0-5862-4cbb-ab55-4d9e98f84760.html