SAV-Bundeskonferenz: Aufbau in der Ära der Unordnung

Am Pfingstwochenende versammelten sich die Delegierten aus den Ortsgruppen der Sozialistischen Alternativein Kassel zur Bundeskonferenz 2023. Drei Tage diskutierten die Teilnehmenden über die aktuellen politischen Entwicklungen und bereiten sich damit auch praktisch auf die kommenden Krisen und Kämpfe vor.

Von Nikolas Wagner, München

Die Konferenz begann mit einer Diskussion über internatonale Perspektiven. Anja Deschoemacker und Stephen Boyd von der International Socialist Alternative (ISA) stellten dar, wie sich der neue Kalte Krieg zwischen den von USA und China dominierten Blöcken zuspitzt. In der Debatte um die Lage in Deutschland betonten mehrere Rednerinnen die Rückkehr des Klassenkampfes nach der eher bleiernen Zeit der Pandemie und des erstens Kriegsjahres in der Ukraine. Auch Genossinnen der ISA aus Russland, Schweden, England und Österreich nahmen teil.

Die Delegierten beschlossen, dass die SAV in der nächsten Phase inhaltlich und praktisch an vier Schwerpunkten aktiv ist: 1. Sozialistischer Feminismus, 2. In der Klimabewegung für ein Orientierung auf die Arbeiter*innenklasse eintreten, 3. Klare Kante gegen Krieg und Militarismus, 3. Die Aktivitäten in Betrieben und Gewerkschaften verstärken und koordinieren.

Alle Rückmeldungen, ob von langjährig Aktiven oder ganz neuen Mitgliedern, waren positiv. Die Delegierten und Gäste sind mit mehr Motivation in die Orte zurückgekehrt und haben sich vorgenommen, den Laden dort zu rocken.

“Der Arbeitskreis zur Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit war sehr gut besucht. Viele junge Genoss*innen waren interessiert, es gab guten Austausch zwischen den Aktiven. Wir haben das nächste Treffen bereits festgelegt.” Marc, Aachen

“Nach den Lockdowns habe ich viele Aktivist*innen das erste Mal seit Jahren persönlich gesehen. Das hat Mut gemacht und Inspiration gegeben für den Aufbau einer revolutionären Kraft bei uns in der Stadt. Mir hat besonders gefallen, dass nicht nur alte Hasen geredet haben, sondern die Debatten geprägt waren von Leuten allen Alters und verschiedener Geschlechter.” Verena, Leverkusen

“Ich war froh, zur Konferenz eingeladen worden zu sein und wurde nicht enttäuscht. Mir haben besonders die Diskussionen zu den Auswirkungen des neuen Kalten Kriegs auf Deutschland, über die interessanten Entwicklungen in den Betrieben und zu den Fragen des sozialistischen Feminismus und der Radikalisierung innerhalb der Klimabewegung gefallen.“ Jonas, Socialistiskt Alternativ (ISA in Schweden)

“Mit so vielen tollen, klugen und mutigen Menschen Zeit zu verbringen war energetisierend. An diesem Wochenende konnte ich endlich mal wieder meinen Klassenkampf-Akku aufladen!” Henry, Köln