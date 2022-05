Wahljahr in Frankreich

Die Wahlen in Frankreich sind geteilt in zwei Wahlgänge (Tours) für den Präsidenten, und eine Wahl für das Parlament. Die beiden Kandidat*innen mit den meisten Stimmen im ersten Präsidentschaftswahlgang kommen in die Stichwahl. Hier wurde der amtierende Präsident Macron gegen die rechtsextreme Marine Le-Pen wiedergewählt, ohne dass es Enthusiasmus für seine neoliberale Politik gäbe. 42% seiner Wähler*innen in der zweiten Runde haben ihn nicht aus Überzeugung gewählt, sondern nur den Wahlzettel mit seinem Namen in die Urne geworfen, um Le-Pen zu stoppen. Nur 15,9% der Wähler*innen haben Macron für seine Politik gewählt.

Ben Wallach, Hamburg

Vor der Stichwahl kam Jean-Luc Mélenchon auf den dritten Platz, ein linker Kandidat, der unter anderem mit Forderungen für einen Mindestlohn von 1400 € pro Monat, feste Preise für Grundnahrungsmittel, ein großes Klimaprogramm, die Senkung des Rentenalters auf 60, Ende der Privatisierungen und Liberalisierung sowie weniger Macht für den*die Präsident*in, der*die heute das Land in eine quasi-militärischen Diktatur umwandeln könnte. Melenchon wollte diese Reformen durch Steuern auf die Superreichen finanzieren. Am 15.5 erhöhte er seine Mindestlohn-Forderung auf 1500€ wegen der starken Preissteigerungen.

Die Differenz zwischen Le-Pen und Mélenchon betrug nur 1,2 Prozentpunkte. Trotzdem hat Melenchon 21,95% der Stimmen erhalten. Das ist ein überraschend gutes Ergebnis und zeigt, dass es Potenzial für linke Ideen in Frankreich gibt.

Gefahr von Rechts

Die hohen Ergebnisse der Rechten Le-Pen und Eric Zemmour (mit 7,07% in der ersten Runde) sind ein Warnsignal. Es gibt eine große Polarisierung. Viele Arbeiter*innen, Arbeitslose und Jugendlichen sehen keine Zukunft mit Macrons Neoliberalismus, der nur der Bourgeoisie geholfen hat. In einem Interview mit Mediapart erzählte der schwarze Müllabfuhrarbeiter N’Diaye, dass er Le-Pen trotz ihres Rassismus gewählt hat, weil sie mehr für die Lebenskosten als Macron tun wird.

Schon zur letzten Wahl hat Le-Pen ihre Partei „rebrandet“ gemacht. Ihre Partei wurde von „Front National“ (FN) zu „Rassemblement national“ (RN) umbenannt. Der FN hat eine lange Geschichte von offenem Rassismus und Zusammenarbeit mit Nazis. Das Rebranding ist ein Versuch, die Partei als eine “harmlose” rechtspopulistische patriotische Partei zu verkaufen und die rechtsextremen, rassistischen und sexistischen Elemente in den Hintergrund zu rücken.

Mélenchons Kampagne hat es geschafft, viele Nichtwähler*innen zu mobilisieren, und viele enttäuschte Wähler*innen der alten Sozialdemokratie (besonders der nach der neoliberalen Wende fast verschwundenen „Parti Socialiste“) zu überzeugen. Kleinere linke Parteien hatten sich dagegen entschieden, Mélenchons Bündnis beizutreten. Es ist möglich, dass ein gemeinsamer Wahlantritt Mélenchon in der zweiten Runde gebracht hätte. Dort hätte er eine echte Chance auf die Präsidentschaft gehabt.

Nach der zweiten Runde hat Mélenchon das Angebot an die kleineren Parteien gemacht, gemeinsam ein Bündnis basiert auf seinem Programm zu gründen. Die „Nouvelle Union populaire écologique et sociale“ (NUPES) besteht aus Mélenchons Partei (LFI), der„sozialistischen“ Partei (PS), die Europe Ecologie – Les Verts (eine „ökologische“ Partei, EELV) und der Kommunistischen Partei Frankreichs. Sie haben sich auf die Grundforderungen von Mélenchons Programm geeinigt. Mit diesem Bündnis hofft Mélenchon Premierminister zu werden.

In dem französischen System hat der Präsident viel Macht, aber er führt theoretisch das Militär und die Außenpolitik, während die Regierung sich um die Innenpolitik kümmert. Das heißt, dass eine NUPES Regierung die großen Reformen, die sie verspricht, durchbringen könnte – wenn sie den Kampf darum aufnimmt und dem zu erwartenden Widerstand des Kapital standhält. Die gesellschaftliche Auseinandersetzung, die nötig wäre, um zu gewinnen, würde auch zu Kontroversen innerhalb des uneinheitlichen Bündnisses führen. Mélenchons Programm impliziert, dass kapitalistischer Wettbewerb Teil des Problems ist und fordert die Enteignung und Planung einiger Sektoren, aber bietet keine gesamte Lösung an.

In Zeiten von Wirtschaftskrise, Pandemie, Klimakollaps und Krieg wird immer deutlicher, dass Reformen das Leben der Menschen verbessern können, aber das Problem das kapitalistische System selbst ist, das diese Probleme verursacht. Die tausenden Aktivist*innen von LFI müssen klare antikapitalistische Forderungen stellen, gemeinsam mit den Gewerkschaften eine breite Bewegung aufbauen und sich für einen Zusammenstoß mit dem Kapital vorbereiten.

Bild von © MathieuMD / Wikimedia Commons