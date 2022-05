G7 – Protest gegen den herrschenden Wahnsinn

Vom 26.-28. Juni findet der G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern statt. Obwohl die bayerischen Alpen, die den Gipfel umgeben, schön und friedlich sind, werden die zu diskutierenden Themen und Proteste alles andere als ruhig.

G7 steht für „Gruppe der Sieben“ und ist ein Bündnis der Regierenden aus Deutschland, den USA, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Japan und Italien. Außer Japan sind alle G7-Länder auch Mitglieder der NATO und stellen sich einig gegenüber China und Russland. Das Bündnis trifft sich jedes Jahr, um globale Krisen zu besprechen und Lösungen zu suchen. Allerdings sind die vorgeschlagene Lösungen nur Lösungen für die kapitalistische Klasse. Dieses Jahr ist Deutschland Gastgeber.

Der Gipfel findet vor dem Hintergrund einer tiefen Krise des Kapitalismus statt, die Hauptthemen sind Klimaschutz und Frieden. Die Positionen der G7 belegen ihre Heuchelei und Inkompetenz dar. Sie verurteilen den Krieg in der Ukraine, während die Türkei, ein NATO-Mitglied, den Irak bombardiert, weitere Verbündete den Jemen zerstören und Journalist*innen in Palästina umbringen. Sie sind für Klimaschutz, aber auch für die Aufrechterhaltung des Systems, das die Klimakrise verursacht hat. Die Probleme sind den G7 bewusst, aber sie haben nur die Interessen des kapitalistischen Profitsystems vor Augen. Sie bieten arbeitenden Menschen keine Lösungen an.

Wir kämpfen gegen Krieg und für Klimaschutz. Die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen für diesen Kampf werden nicht von den kapitalistischen, imperialistischen Herrschenden durchgesetzt, sondern können nur auf der Straße erkämpft werden. Das letzte Mal fanden der G7-Gipfel 2015 in Deutschland statt. 40.000 Demonstrant*innen nahmen an den Gegendemos teil. Aufgrund der Krisen erwarten wir dieses Jahr eine größere Zahl an Teilnehmer*innen.

Wir von der SAV machen einen Jugendblock sowohl auf der Demo in München am 25.6. als auch auf der Demo in Garmisch am 26.6. Wir wollen einen lebendigen Block mit klaren und mutigen Forderungen bilden. Schließt euch uns an und fahrt hin!

