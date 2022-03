Warum ich am 25. März beim Klimastreik bin

von Sammy Albright, Nürnberg

Ich streike am 25. März mit Fridays for Future nicht nur für meine Zukunft, sondern die Zukunft aller Jugendlichen, aller Arbeiter*innen und aller Lebewesen auf der Erde. Ich streike am 25.3, da die Herrschenden in der Klimafrage komplett versagen: Sei es die völlige Unfähigkeit des COP26, irgendwelche wichtigen Beschlüsse zu treffen, die lächerliche EU-Kommission, die kontinuierliche Privatisierung des ÖPNV oder die Hunderten von neu gebauten Pipelines in den USA – die Handlungen der Herrschenden beweisen, was wir schon wissen: Nur die Arbeiter*innen und Jugendlichen haben die Kraft, die Welt zu verbessern. Wenn wir auf den Straßen zusammenstehen, sind wir nicht aufzuhalten.

Bei jedem Klimastreik treffen sich viele der fortschrittlichsten Jugendlichen und Arbeiter*innen auf den Straße und erfahren dort ihre Stärke. Durch die Erfahrungen im Kampf stellt Fridays for Future viele richtige Forderungen: sei es der offizielle Hashtag des 25. März #Peoplenotprofit, der Fokus auf internationale Organisation, die Ablehnung von kapitalistischem Greenwashing oder die zentrale Bedeutung der MAPA (dass die Länder des globalen Südens am stärksten betroffen sind). Damit ziehen viele Aktivist*innen den richtigen Schluss: Der Kapitalismus und seine Profitlogik sind schuld am Klimawandel und ein revolutionärer Weg ist nötig. Was fehlt, sind eine Klassenanalyse, konkrete sozialistische Forderungen und Ideen, wie sie umzusetzen wären.

Ohne eine Brücke vom Jetzt hin zur Abschaffung des Kapitalismus kehren viele Aktivist*innen zu individuellen Lösungen zurück: vegane Ernährung, mehr Fahrrad fahren oder Waldbesetzungen. Alles gute Sachen, die aber das Problem nicht an der Wurzel packen. Wir müssen diese Brücke bauen, die wahren Klimakiller, die Kapitalist*innen, entlarven, die Frage von Umstellung der Produktion auf wirklich grüne Technologien, demokratisch organisiert durch die Beschäftigten, aufwerfen

Um den Kapitalismus zu überwinden, muss die Bewegung organisierte, streikbereite Arbeiter*innen erreichen. Ich streike, um Klassenbewusstsein in die Klimabewegung hineinzutragen. Bist du dabei?

Titelbild: FridaysForFuture Deutschland, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons