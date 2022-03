Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienste: Breite Solidarität mit Kolleg*innen

Aktuell läuft die Tarifrunde im öffentlichen Sozial- und Erziehungsdienst, dazu gehören die kommunalen Kitas, die Kinder- und Jugendhilfe, die Behindertenhilfe und weitere Einrichtungen. Am 8. März kommt es erstmals zu Warnstreiks am Frauenkampftag.

In den letzten Jahren wurde im Sozial- und Erziehungsdienst die Gesundheit der Kolleg*innen gefährdet, um Notfallbetreuung, regelmäßiges Testen, Hygienedisziplin und das Auffangen von Ängsten und Sorgen der Kinder und Eltern möglich zu machen, das alles auch bei personellen Ausfällen durch Erkrankungen. Man kann sich nicht per Homeoffice vor Corona schützen, wenn der Beruf darin besteht, für das Wohlbefinden und die Betreuung anderer verantwortlich zu sein. Soziale Arbeit hält die Gesellschaft zusammen und den Laden am Laufen. Bedarf und Anforderungen an diese Berufsgruppe sind weiter gestiegen.

Die Beschäftigten in diesem Bereich sind weit überwiegend Frauen. Auch deshalb werden die Kolleg*innen trotz hoher Arbeitsbelastung schlecht bezahlt. Zum ersten Mal in Deutschland wird daher die feministische Bewegung einen bundesweiten Arbeitskampf direkt unterstützen. Bei den Demos am 8. März werden sich die Organisator*innen und Teilnehmer*innen mit den Streikenden solidarisieren, und in vielen Orten wird der Frauenkampftag zum Warnstreiktag. Die sozialistisch-feministische Initiative ROSA ist aktiv mit dabei. In Hamburg hat ROSA im Rahmen des Sternmarsches des 8M-Bündnisses eine Demo unter dem Motto „Kita und Care – wir wollen mehr“ initiiert. In Kassel hat sich das „Solibündnis Streik im Sozial- und Erziehungsdienst“ gebildet, an dem SAV und ROSA teilnehmen. Das Bündnis begleitet die am 25. Februar beginnenden Verhandlungen und die bevorstehenden Warnstreiks mit Aktionen. Darüber hinaus hat das Bündnis eigene Forderungen aufgestellt.