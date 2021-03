Nachruf auf Hans-Gerd Öfinger

Mit großen Entsetzen und Trauer haben wir vom Tod von Hans-Gerd Öfinger erfahren, der den Folgen der tückischen Krankheit Covid 19 erlegen ist.

HG war einer von drei Begründern der deutschen Sektion des CWI. Er war der Redakteur der marxistischen Zeitung VORAN für SPD und Jusos, nach der die gleichnamige Strömung benannt wurde und die Vorläufer der SAV war.

HG hat das erste Jahrzehnt des Aufbaus dieser Organisation und alle Genoss:innen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, nachhaltig geprägt. Die Erarbeitung von Analysen und Perspektiven, die Intervention in Klassenkämpfe waren sein Elixier. Er hatte ein breites, geradezu enzyklopädisches Wissen auf vielen Feldern, besonders in der Verkehrspolitik. In seiner journalistischen wie auch politischen Tätigkeit vermochte er es dabei immer, komplizierte Sachverhalte verständlich auszudrücken.

Schwäbische Verschmitztheit, hartnäckige Sturheit und eine enorme Energie kennzeichneten seinen politischen Stil.

Auch wenn sich unsere politischen Wege Anfang der 90er Jahre trennten, blicken wir mit großem Respekt auf seine Lebensleistung als revolutionärer Klassenkämpfer.

Wir senden unser Beileid an Maria Clara und ihre Familie und wünschen ihr viel Kraft.

Rest in Power, HG