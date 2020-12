Ein herber Schlag: Christian Krähling ist viel zu früh von uns gegangen

Mit Entsetzen und Trauer haben wir die Nachricht aufgenommen, dass Christian Krähling, Betriebsrat bei Amazon, ver.di Vertrauensmann, Kandidat der Landtagsliste für die Hessische Linke, verstorben ist.

Wir haben Christian als einen beeindruckenden Aktivisten kennengelernt, der auf vielen Ebenen mit beiden Beinen im Klassenkampf stand. Dass das Amazon Versandhandelszentrum in Bad Hersfeld zu den ersten weltweit gehörte, in dem die Kolleg*innen gegen den globalen Handelsriesen streikten und für einen festen Tarifvertrag kämpften, war auch sein Verdienst. Dem Vorbehalt, dass Amazon nicht für Gewerkschaften organisierbar sei, bot er mit seinen Kolleg*innen die Stirn. Von nur wenigen organisierten ver.di Mitgliedern wurden es bald weit über tausend Kolleg*innen, die sich der Gewerkschaft ver.di anschlossen. Obwohl sich Amazon und Jeff Bezos bis heute weigern, Tarifverträge abzuschließen, wurden in Bad Hersfeld und anderen deutschen Amazon-Zentren Verbesserungen und Lohnerhöhungen erstritten.

Die einfallsreichen Protestformen der Kolleg*innen, an denen er maßgeblich beteiligt war, trugen dazu bei, dem Management Kontra zu geben und gleichzeitig vor Wut und Empörung nicht zu verzweifeln. Die skandalösen Gängel- und Überwachungsmethoden bei Amazon konnte Christian schelmisch und sehr entlarvend beschreiben. Christians Kreativität und sein Mut, das Management herauszufordern, werden fehlen.

Christian blickte immer auch über den Tellerrand des eigenen Betriebes. Er unterstützte die Vernetzung von Vertrauensleuten und Aktiven aus allen deutschen Amazon-Zentren. Christian war Internationalist. Ihm war klar, dass es im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und einen Tarifvertrag einen langen Atem und internationale Solidarität braucht. Er reiste dafür um die halbe Welt, um sich mit Kolleg*innen in Griechenland, China, Polen, Italien, Spanien und vielen anderen Ländern zu vernetzen. Er und die Kolleg*innen in Bad Hersfeld organisierten nicht zuletzt die globalen Amazon Streiktage um den Black Friday. Darüberhinaus organisierten sie auch zum internationalen Frauen*Kampftag und zum globalen Klimaaktionstag eigene Streiks im Werk.

Christian war ein politisch denkender und handelnder Mensch, er sah den Klassenkampf nicht auf den Arbeitsplatz begrenzt. Er verfolgte und analysierte politische Entwicklungen, stellte Zusammenhänge her, er engagierte sich, fuhr zu Kongressen und Demonstrationen, nahm wann immer möglich Kolleg*innen mit.

Christian war bescheiden, aber gleichzeitig unglaublich konsequent und überzeugend. Er war mitreißend, ohne zu übertreiben. Er war klug und dabei sprachlich so befähigt, dass es leicht war ihm zu folgen. Er schrieb großartige Gedichte, in denen seine Hingabe zum Kampf der Arbeiter*innenklasse und die Liebe zu seiner Familie zum Ausdruck kommen. Mit seiner klugen, humorvollen und pfiffigen Art hat er viele Menschen inspiriert und berührt.

Er fehlt uns.

Wir senden unsere Solidarität an seine Kolleg*innen in Bad Hersfeld und weltweit, die einen Kämpfer gegen den Amazon-Riesen verloren haben. Wir senden unser Beileid an seine Familie und seine Freund*innen, die ihn schrecklich vermissen werden.

Christian presente!