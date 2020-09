Parteivorstandsmitglieder der Linkspartei verurteilen Verfolgung von Gewerkschaftern und Arbeitern der Arbeitslosenbewegung Kasachstans

UNSERE TREFFEN ZUR VERKEHRSREVOLUTION

Aachen

Verkehrsrevolution jetzt! Umweltgerechte Mobilität für alle erkämpfen!

Montag, 28.September, 19 Uhr

Welthaus, Aula, An der Schanz 1

Berlin

System change not climate change – BUT WHAT SYSTEM? Berichte von sozialistischen Aktivist*innen aus Griechenland, Australien und den USA

Do., 1. Oktober, Alte Feuerwache, Axel-Springer-Str. 40/41

Bremen

Demokratisch geplante Wirtschaft: Ausweg aus dem Klimakollaps

Montag, 28. September, 19:00, Linkstreff Buntentorsteinweg 109

Hamburg

System change not climate change! – BUT WHAT SYSTEM?

Donnerstag, 1. Oktober, 19 Uhr

Centro Sociale, Sternstraße 2

KÖLN

Eine Verkehrsrevolution für Köln

Mittwoch, 30. September, 19:30 Uhr

Allerweltshaus, Körnerstr. 77

Weitere Veranstaltungen hier:

Bremerhaven: bremerhaven@sozialismus.info

Flensburg: flensburg@sozialismus.info

Kassel: kassel@sozialismus.info

München: muenchen@sozialismus.info

Rostock: rostock@sozialismus.info