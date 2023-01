RWE, Grüne, CDU und Polizei: BAGGERN, LÜGEN UND PRÜGELN FÜR KAPITAL-INTERESSEN

Der Staat dient mit der polizeilichen Brachialräumung den Energiekonzernen. Nicht nur, weil RWE und Co. Politiker*innen einfach kaufen können. Sondern auch, weil es auch ganz ohne Korruption Aufgabe des bürgerlichen Staats ist, das bürgerliche System, den Kapitalismus, am Laufen zu halten. Darin wird RWE das „Recht“ eingeräumt, ganze Landstriche zu zerstören, um an Braunkohle zu kommen, das bei der Verbrennung millionen Tonnen CO2 aussetzt, um die Energie vielleicht billiger zu verkaufen und profitabler zu sein als die Konkurrenz. Die Folgekosten für den Planeten und die Menschen darauf sind kein Teil dieser betriebswirtschaftlichen Rechnung. Protest dagegen wird gewaltsam geräumt. Besser als mit diesem Vorgehen kann kein Mensch den Zusammenhang von Staat, Kapital, Profit und Klimazerstörung demonstrieren.

Die Bewegung dagegen muss aufhören, Appelle an die Politik zu richten, doch endlich auf die Wissenschaft zu hören. Selbst wenn die Politik das wollte – die entscheidende (nämlich: ökonomische) Macht liegt in den Händen des Kapitals, und ohne sie zu brechen, wird es keine grundlegenden Veränderungen geben.

Klimakiller enteignen!

Ein erster Schritt dahin wäre, die Energiekonzerne zu enteignen – aber auch die Banken, die in die profitable Klimazerstörung noch investieren. Nur so ist es überhaupt möglich, demokratische Kontrolle über die Energieproduktion zu erlangen. Die Milliardenvermögen von RWE, Deutsche Bank und Co. könnten in die sofortige Umstellung auf erneuerbare Energien investiert werden. Mit der Macht über die Ökonomie könnte die Gesellschaft auch entscheiden, andere klimaschädliche Produktion umzustellen, oder die Produktion von unnützen Gütern (wie z.B. Werbung) gleich ganz einzustellen. Die Beschäftigten müssen mitentscheiden, und sie müssen das Recht auf Lohnfortzahlung und Ersatzarbeitsplätze haben, wenn ihr Betrieb wegen Klimaschutz geschlossen werden muss. Viele Arbeitsplätze könnten aber konvertiert werden: Statt Autos kann ein Werk auch S-Bahnen oder Busse bauen, um den öffentlichen Schienenverkehr massiv auszubauen.

Klimaschutz heißt Klassenkampf!

Den Schlüssel für eine solche Umgestaltung der Gesellschaft haben die Beschäftigten in der Hand. Sie können, einfach indem sie entscheiden, ihre Arbeit niederzulegen, mehr lahmlegen als jede Blockadebewegung. Die Gewerkschaftsbewegung muss deswegen eine strategische Partnerin der Klimabewegung sein. Dafür müssen die Gewerkschaftsführungen aufhören, in den Konzernen „Sozialpartner*innen“ zu sehen. Gewerkschaften wurden als Kampforganisationen gegründet, und müssen wieder solche werden. Nicht nur für ein paar Prozent mehr Lohn alle zwei Jahre, sondern auch für politische Ziele – wie eine Gesellschaft, in der die Bedürfnisse von Mensch und Umwelt im Vordergrund stehen, nicht der Profit. DIE LINKE muss aufhören, in SPD und Grünen Koalitionspartnerinnen zu sehen, und stattdessen als Teil der Klimabewegung und der Arbeiter*innenbewegung den Kampf aufnehmen: Gegen das Kapital, gegen das Profitsystem, gegen seine prokapitalistischen Parteien. Für eine sozialistische und ökologische Umgestaltung der Welt.