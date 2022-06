„Klimaschutz heißt Klassenkampf“ in Nürnberg

Das sagen Aktivist*innen aus dem Bündnis zum Stand des Werkes und der Zusammenarbeit mit der IG Metall:

„Am Beispiel des NMA-Werks in der Nürnberger Südstadt wird deutlich, dass in der kapitalistischen Wirtschaft die Profite der Konzerne an oberster Stelle stehen. Wir müssen nun gemeinsam mit der IG Metall dafür eintreten, dass die Arbeitsplätze der Beschäftigten erhalten bleiben. Es ist nicht Klimaschutz gegen Arbeitsplätze – sie lassen sich in diesem Fall sehr gut verbinden. Es ist Klasse gegen Klasse.“

Nadja Schreiber, eine Sprecherin des Bündnisses von den Falken