Bruch mit den Demokraten: Proteststimmen für Howie Hawkins

Von Keely Mullen, Socialist Alternative

Zu Beginn des Jahres jubelten Millionen von Amerikaner*innen, als sich Bernie Sanders aus dem überfüllten Kandidatenfeld der Demokraten heraushob und zu einer scheinbar unaufhaltsamen Kraft wurde. Nach seinem überwältigenden Sieg in Nevada hatte selbst das Establishment Mühe, eine Strategie zu finden, um ihn vor ihrem Parteitag zu besiegen.

Wie wir jedoch wissen, ist ihnen das gelungen. Die Sozialistische Alternative warnte immer während Bernies Wahlkampf 2016 und 2020, dass die Führung der Demokratischen Partei ihn einfach nicht als ihren Kandidaten akzeptieren und sie vorbereitet sein würde, jede Menge schmutziger Tricks anzuwenden, um seine Kampagne in die Knie zu zwingen. Obwohl wir nicht genau vorhersehen konnten, wie die Demokratische Partei dies tun würde, haben sich unsere Warnungen als richtig erwiesen.

In den Tagen vor dem Super-Dienstag schrumpfte das am Anfang stark aufgeblähte Kandidatenfeld auf zwei Kandidaten zusammen: Joe Biden und Bernie Sanders. Obwohl Elizabeth Warren sich peinlicherweise weigerte, aus dem Rennen auszusteigen (was nicht mehr als ein Störfeuer gegen Bernie war), schaffte sie es dennoch, mit miserablen Ergebnissen davonzukommen – sie verlor sogar ihren eigenen Bundesstaat Massachusetts. Am Super-Dienstag nahm Joe Biden offiziell seinen Platz als Megakandidat des gesamten demokratischen Establishments ein und übernahm die Kampagnen aller anderen pro-kapitalistischen Mitstreiter*innen.

Wenn es wirklich das Ziel der Führung der Demokratischen Partei war, Trump zu besiegen, warum haben sie dann den Kandidaten beiseite geschoben, der am besten in der Lage war, ihn zu besiegen? Weil es weit weniger wichtig war, den zunehmend autoritären Donald Trump zu besiegen als den bewegungsorienteirt Sozialisten. Leider hat Bernie selbst diese Logik akzeptiert und sich dem Establishment gebeugt.

Einige von der Linken, insbesondere im Umfeld der Zeitschrift Jacobin, unterschätzten die Hindernisse auf Bernies Weg zur Nominierung dramatisch. Sie erklärten die Demokratische Partei nach seinem Sieg in Nevada zu „Bernies Partei“. Diese fehlerhafte Analyse der Demokratischen Partei hält die amerikanische Linke in dieser durch und durch unternehmerfreundlichen Partei gefangen gehalten.

Hin zu einer neuen Partei

Im Gegensatz zu den Kleineres-Übel-Politikern, die dafür verantwortlich sind, Figuren wie Donald Trump ins Weiße Haus gebracht zu haben, ruft Socialist Alternative zu einer Protestwahl für den Kandidaten der Grünen, Howie Hawkins, bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen auf. Howie Hawkins ist Sozialist und langjähriger Aktivist der Teamster, der Gewerkschaft der Transportarbeiter*innen. Sein Programm enthält vieles von dem, wofür Bernie gekämpft hat, aber Howie geht sogar noch weiter. Er fordert Medicare für alle, 100% saubere Energie bis 2030, kostenlose öffentliche Colleges, kommunale Kontrolle der Polizei und umfassende COVID-19-Hilfen für arbeitende Familien.

Doch obwohl wir mit Howies Programm einverstanden sind, glauben wir nicht, dass die Grüne Partei das Mittel sein wird, um eine linke politische Alternative aufzubauen. Unsere Unterstützung für Hawkins basiert darauf, dass wir keine Zeit verlieren wollen, die leblose Demokratische Partei zu verlassen. Diese Partei ist dafür verantwortlich, dass die Rechte immer weiter an Boden gewinnt. Sie stellt pro-kapitalistische Kandidat*innen auf und verlangt von den Arbeiter*innen, diese zu wählen.

Wenn wir die Politik des Großkapitals besiegen wollen, müssen wir eine neue, von der Führung der Demokratischen Partei völlig unabhängige Partei gründen, die echte demokratische Strukturen und ein Programm für die Arbeiter*innenklasse hat. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 60% der Amerikaner, unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit, eine neue Partei wollen. Im Jahr 2016 forderten wir Bernie selbst auf, sich mutig zu erheben und seine Kampagne in den Anfang einer neuen Partei zu verwandeln. Aber er hat diese historische Chance sowohl 2016 als auch jetzt verpasst.

Andere Organisationen wie die Bewegung für eine Volkspartei, und Persönlichkeiten wie Nina Turner – Präsidentin von Our Revolution – und RoseAnn DeMoro – ehemalige Geschäftsführerin der National Nurses United – sind eingesprungen, um den Hunger nach einer neuen politischen Kraft in den USA einzufangen. Das ist ein sehr positiver Schritt und Organisationen wie die DSA (Democratic Socialists of America) ) sollten sich selbst in diesen Prozess einbringen.

Der Hauptgrund dafür, dass es den sozialen Bewegungen des letzten Jahrzehnts nicht gelungen ist, einen dramatischen Wandel herbeizuführen, ist das völlige Fehlen von Massenorganisationen für den Klassenkampf in den USA. Die Gründung einer neuen Massenpartei in den USA könnte das Blatt komplett wenden. Sie könnte eine Heimat für soziale Bewegungen wie Black Lives Matter, die Arbeiter*innenbewegung und die allgemeinen Kämpfe der Lohnabhängigen gegen Ausbeutung und Unterdrückung sein. Eine deutliche Protestwahl von Howie Hawkins bei den Wahlen 2020 wäre ein Schritt in diese Richtung. Sie würde den Beginn eines beispiellosen Bruch mit der Demokratischen Partei signalisieren.