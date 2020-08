Zorn der Beiruter Massen verschärft politische Krise

Serge Jordan, ISA

„Vorher waren die Libanesen wütend, weil sie kein Geld und keinen Strom hatten. Jetzt haben sie keine Fenster und viele haben kein Zuhause. Wenn es kein Brot gibt, werden die Menschen zur Gewalt gezwungen. Keine Elektrizität, kein Haus, kein Brot? Das ist eine Revolution.“ Business Insider zitiert Abu Fadi, einen ehemaligen Armeeoffizier

Die gewaltige Explosion, die letzte Woche das Herz von Beirut erschütterte, hat nicht nur wichtige Teile der Stadt verwüstet. Sie löste auch eine heftige Reaktion des libanesischen Volkes gegen seine unfähige und korrupte herrschende Klasse aus. Zehntausende strömten nur wenige Tage nach der Explosion auf die Straßen der Hauptstadt und besetzten sogar vorübergehend Ministerien.

Das Aufkommen der Losung „Tretet zurück oder hängt“, flankiert von symbolischen Galgen, sagt viel über die Stimmung vor Ort aus. Die Wut der einfachen Libanesen gegen „ihre“ Regierung ist so tief, dass kaum ein Minister oder hoher Staatsbeamter es gewagt hat sich nach der Explosion auf den Straßen zu zeigen.

Als der Millionär und ex Premierminister Saad Hariri sich an den Ort der Explosion wagte, wurde sein Konvoi von wütenden Demonstranten überrannt. Premierminister Hassan Diab wurde schnell zum Kapitän eines sinkenden Schiffes, das die Ratten eilig verließen. Unter unaufhaltsamen Druck bot er schließlich am 10. August, eine Woche nach der Explosion, den Rücktritt seiner Regierung an. Er veranstaltete auch ein erbärmliches Schauspiel, als er die Korruption und Kriminalität einer politischen Elite anprangerte, deren Bitten er neun Monate lang nachgekommen war. Während dieser Zeit hat er den weiteren Abstieg des Libanon in den wirtschaftlichen Zusammenbruch verantwortet.

Die verheerende Explosion besiegelte das Schicksal dieser Regierung und gab der revolutionären Bewegung, die im vergangenen Oktober ausbrach, weiteren Auftrieb.

Kein bloßer Unfall

Die Explosion war eine der größten nicht-nuklearen in der Geschichte der Menschheit. Kein Wort kann die Zerstörung, die die Menschen in Beirut erfahren mussten, vollständig ausdrücken. Über 200 Menschen wurden getötet, Dutzende werden noch vermisst. Und Hunderttausende von Menschenleben wurden auf den Kopf gestellt. 12% der Einwohner der Stadt, darunter bis zu 80.000 Kinder, wurden innerhalb weniger Sekunden obdachlos. Der Hafen, ein strategischer Eingangspunkt für Importe in den Libanon, aber auch nach Syrien und Jordanien, ist in Schutt und Asche gelegt worden. Infektionen mit COVID-19, und auch die Sterblichkeit durch den Virus, nehmen unter den Folgen der Explosion stark zu. Die vorher schon überlastete Krankenhausinfrastruktur wurde teilweise zerstört und die Versorgung mit medizinischen Gütern wird immer knapper.

Die Hauptursache dieser Katastrophe steht außer Zweifel: die unsichere und völlig unverantwortliche Lagerung von 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat in einem Hafenlager für fast sieben Jahre. Der Präsident des Landes, Michel Aoun, hat angedeutet, dass die ausländische Einmischung durch „eine Rakete oder Bombe“ der Zünder gewesen sein könnte. Der Libanon hat eine aufgeladene Geschichte imperialistischer Einmischung und hat mehrere Male Zerstörung und Bombenangriffe erlebt – vor allem durch das israelische Regime, das dem Land regelmäßig gedroht hat, es in die Steinzeit zurückzuschicken. Aber es gibt kaum Beweise für diese Erklärung, sie sieht eher wie ein Versuch aus, die Schuld von der bloßen Nachlässigkeit einer hilflos korrupten herrschenden Klasse abzulenken. Diabs Büro, so ist jetzt klar, wurde mindestens zwei Wochen vor der Explosion über das Vorhandensein dieses brennbaren Materials in der Nähe von Wohngebieten der Hauptstadt und der wichtigsten Getreidesilos des Landes informiert – unternahm aber nichts dagegen.

Eine von der Regierung geführte Untersuchung ist im Gange, die angeblich die genauen Umstände der Geschehnisse ermitteln soll. Aber es kann kein zufriedenstellendes Ergebnis entstehen, wenn Kriminelle ihre eigenen Verbrechen untersuchen! Im besten Fall wird diese Untersuchung zur Verhaftung einiger Sündenböcke führen, die versuchen, die Wut des Volkes zu zerstreuen; aber sie wird unweigerlich aufhören, bevor sie die Mächtigen erreicht. Nur eine Untersuchung, die von einem nicht korruptem Establishment sowie von Aussenstehenden, die verschiedene Fraktionen des genannten Establishments über viele Jahre hinweg unterstützt haben, unabhängig ist, kann die höchsten Verantwortungsebenen vollständig durchleuchten und für Gerechtigkeit sorgen. An einer solchen Untersuchung müssten gewählte Vertreter von Hafen- und Zollbeamten sowie Vertreter der Familien der Opfer beteiligt werden. Aber letztendlich müsste sie durch den Hebel des Massenkampfes unterstützt werden, um den wahren Schuldigen zur Rechenschaft ziehen zu können: das kapitalistische System und seine Vertreter.

Ein bis ins Mark verfaultes System

Diese völlig vermeidbare Explosion ist der Höhepunkt eines jahrzehntelangen Prozesses des Verfalls und der zunehmenden Misswirtschaft. Diesen Prozess hat der Libanon infolge der neoliberalen Plünderung durch eine korrupte Gruppe von Politikern und Ex-Kriegsherren, Bankiers und Geschäftsleuten durchlaufen. Wie der Journalist Karim Traboulsi in The New Arab schrieb:

„Jede zweite Woche gibt es im Libanon einen ähnlichen Skandal, bei dem es um von der Regierung finanzierte Finanzbetrügereien, verfälschten Brennstoff für Kraftwerke, verdorbenes Fleisch, das auf dem Markt verkauft werden darf, Preistreiberei, Misswirtschaft im Abfallbereich, giftige Wasserverschmutzung, Verkehrssicherheit und zuletzt um die falsche Handhabung der Covid-19-Maßnahmen geht. In all dies sind politisch vernetzte Akteure verwickelt, die allen Libanesen namentlich bekannt sind. Aber diese Explosion ist die Mutter aller Skandale.“

Diese Katastrophe ist über und über mit den den Fingerabdrücken des Kapitalismus überzogen. Die Geschichte, wie die gefährliche chemische Substanz in den Hafen von Beirut gelangte, ist an sich schon sehr aufschlussreich. Die Ware wurde auf einem in russischem Besitz befindlichen Schiff transportiert, das unter moldauischer Flagge nach Beirut fuhr, wobei die Praxis der „Billigflaggen“ angewendet wurde, die es den Reedern ermöglicht, ihre Gewinne zu maximieren, indem sie Sicherheitsvorschriften umgehen und Steuern, Versicherungen und Löhne senken. Es ist derselbe Wettlauf um Profite, der jetzt die Glaspreise im Libanon in die Höhe treibt, da eine Handvoll Kapitalisten schamlos Geld mit der weit verbreiteten Zerstörung von Volkseigentum verdienen.

Der Sturz der Regierung Diab reicht nicht aus

Das Kabinett von Hassan Diab ist das zweite innerhalb von weniger als einem Jahr, das durch den Zorn der Massenbewegung zu Fall gebracht wurde. Seine erschreckende Bilanz sollte die Illusion zerstören, dass eine „technokratische Regierung“ die Probleme des Landes lösen könnte oder die Sehnsucht des libanesischen Volkes nach Veränderung erfüllen könne. Dies war eine Forderung, die im vergangenen Jahr auf den libanesischen Straßen eine gewisse Anziehungskraft hatte. Hinter den so genannten unabhängigen Experten der Regierung verbargen sich die Stützen der etablierten Parteien, vor allem der Schiitengruppe Hisbollah und ihrer Verbündeten, die den größten Block im Parlament haben. Der Wirtschaftsminister war zufällig der geschäftsführende Generaldirektor einer der größten Banken des Landes! Die vorgetäuschte „Unabhängigkeit“ dieser Minister zielte nur darauf ab, die revolutionäre Bewegung umzulenken und zu zähmen.

Außerdem bleibt Hassan Diab nun in einer „Verwalterfunktion“, bis ein neues Kabinett gebildet werden kann. Bei den Verhandlungen, die diesen neuen Prozess untermauern werden, werden genau die Parteien, die durch den revolutionären Kampf im vergangenen Oktober gestürzt wurden, insbesondere die sunnitische „Zukunftsbewegung“ von Saad Hariri und seinen Verbündeten, hinter den Kulissen um neue Positionen und Einfluss buhlen. Aber wie der populäre Slogan, der im ganzen Libanon nachhallte, lautet: „All of them means all of them“ („Sie alle meint sie alle“): Die Arbeiter und die Jugend des Landes haben sich im letzten Jahr erhoben, um die gesamte verrottete herrschende Klasse und ihr sektiererisches Regime zu stürzen, und werden sich nicht leicht mit einer bloßen Wiederbelebung alter Gesichter zufrieden geben, die die gleiche katastrophale Politik verfolgen. Die jüngste Katastrophe wird diese Stimmung zweifellos verstärk9t haben.

Der französische Präsident Emmanuel Macron erkannte schnell die politischen Tragweite dieser Situation und beeilte sich, der erste internationale Führer zu sein, der das zerstörte Beirut nach der Explosion besuchte. Nachdem er wahrscheinlich die Lehren aus den erniedrigenden Erfahrungen des Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy im „arabischen Frühlings“ gezogen hatte – als die engen Beziehungen des französischen Imperialismus zu den Regimes von Ben Ali und Gaddafi entlarvt wurden -, wollte Macron keine gute Gelegenheit für einen öffentlich wirksamen Auftritt verpassen, indem er sich von Kameras auf der Seite des Volkes einfangen ließ und die Korruption anprangerte. Hinter dieser Haltung will Macron auch die versprochene Hilfe für den Libanon als Erpressungsinstrument nutzen, um weitreichende „Reformen“ durchzusetzen, die dem französischen Kapital zugute kommen.

Doch Frankreich steht mit diesen Manövern nicht allein. Der Libanon war schon immer ein Kreuzungspunkt der Interessen imperialistischer und regionaler Mächte. Diese äußeren Kräfte haben den inneren Machtkampf zwischen konkurrierenden sektiererischen Fraktionen angeheizt, um ihre eigene Agenda im Libanon und im weiteren Nahen Osten voranzutreiben. Da das iranische Regime mit seiner eigenen enormen Wirtschaftskrise zu kämpfen hat, ist es nicht in der Lage, substanzielle Finanzhilfen für den Wiederaufbau des Libanon bereitzustellen, um seinen Einfluss geltend zu machen, wie es dies beispielsweise nach dem israelischen Krieg gegen die Hisbollah 2006 getan hat. Die westlichen imperialistischen Staaten und die sunnitischen Golfmonarchien haben zwar alle ihre eigene Agenda, hoffen aber, dass dieses Fenster der Gelegenheit zusammen mit der schwelenden Wut in den Straßen Beiruts zu ihrem Vorteil genutzt werden kann, um die Hisbollah und den Iran zu besänftigen. „Einige von uns hoffen, dass wir die Situation endlich nutzen können, um die politischen Eliten dort aufzurütteln“, sagte ein US-Beamter gegenüber dem Wall Street Journal. Im Einklang mit dieser Strategie bereitet die US-Regierung eine neue Runde von Sanktionen gegen libanesische Politiker und Geschäftsleute vor, die mit der Hisbollah in Verbindung stehen.

Während die protestierenden Massen im Libanon der Hisbollah zu Recht die Maske abgenommen und sie als fest auf der Seite der Korrupten und Mächtigen entlarvt haben, haben sie von diesen finsteren imperialistischen Plänen ebenfalls nichts zu erwarte . Solange die revolutionäre Bewegung nicht ihren eigenen unabhängigen politischen Ausdruck schafft und die dreifache Geißel der kapitalistischen Ausbeutung, der imperialistischen Einmischung und des religiösen Sektierertums gleichermaßen ablehnt, ist die Gefahr groß, dass der legitime Kampf der Arbeiter, der arbeitslosen Jugend und der Mittelschichten für die Machtspiele derer an der Spitze missbraucht werden könnte. Um zu vermeiden, dass das gegenwärtige politische Vakuum durch das Ergebnis eines erneuten Fraktionskampfes zwischen korrupten sektenartigen Cliquen und ihren ausländischen Geldgebern oder durch ein neues Kabinett von „Experten“, die wegen ihrer Unterwürfigkeit gegenüber dem Status quo ausgewählt wurden, gefüllt wird, muss sich die Massenbewegung um ihre eigene politische Alternative herum organisieren und die Mittel zu ihrer Durchsetzung entwickeln.

Aufbau eines vereinten Kampfes für einen sozialistischen und demokratischen Libanon

Eines der kennzeichnenden Merkmale der „Oktoberrevolution“ war ihre Fähigkeit, den Nebel der sektiererischen Spaltungen zu durchbrechen, indem sie Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund gegen alle sektiererischen Flügel der herrschenden Klasse – und gegen das Sektierertum selbst – in Aktion vereinte. Letzteres ist jedoch ein integraler Bestandteil der DNA jeder großen etablierten politischen Partei im Libanon sowie des alten Werkzeugkastens des Imperialismus, um sich in der Region durchzusetzen. Sowohl zur Zerschlagung des Klassenwiderstands als auch als Grundlage für ein ausgedehntes Vetternsystem hat das konfessionelle System der Machtteilung jahrzehntelang dazu beigetragen, dass die kapitalistische Elite den Reichtum des Landes geplündert hat. Das bedeutet, dass die Kämpfe gegen Sektierertum und gegen den Kapitalismus organisch miteinander verbunden sein müssen oder scheitern werden.

Ganz oben auf der Prioritätenliste dieses Kampfes sollte die Gründung einer nicht-sektiererischen Partei der Arbeiterklasse und der Wiederaufbau einer wirklich kämpferischen Gewerkschaftsbewegung stehen, die von allen sektiererischen prokapitalistischen Parteien unabhängig ist. Der offizielle Allgemeine Bund der libanesischen Arbeiter (der wichtigste Gewerkschaftsbund) hat einen Prozess der Aushöhlung und Degeneration hinter sich. Jahrelange Korruption und Unterwanderung durch sektiererische Handlanger erklären seine auffällige Abwesenheit seit Beginn der revolutionären Bewegung im letzten Jahr.

Die Werktätigen und Armen im Libanon haben auf die harte Tour gelernt, dass sie sich nur auf ihre eigenen Initiativen und ihre eigene Kraft verlassen können, wenn sie etwas erreichen wollen. Die Explosion der vergangenen Woche in Beirut hat diese bittere Wahrheit noch einmal unterstrichen. Im Gegensatz zur Gier und gefühllosen Inkompetenz der kapitalistischen Elite wurden die Straßen der Hauptstadt Zeuge unzähliger Szenen spontaner Solidarität der Arbeiterklasse und selbstloser Opferbereitschaft von Anwohnern und Freiwilligen, die Dinge in die Hand nahmen, um den Schutt wegzuräumen, Hilfe für die Bedürftigen zu organisieren usw. In der Zwischenzeit fiel der Staat durch seine Abwesenheit auf, seine Funktionen wurden auf ihren einfachsten Ausdruck reduziert, d.h. grobe Gewalt gegen die Unterdrückten auszuüben, um die Interessen der herrschenden Klasse zu schützen. Daher die Schüsse mit Tränengas und Gummigeschossen auf die Demonstranten, daher die fast einstimmige Abstimmung im Parlament mit nur einem Abgeordneten am 13. August gegen einen umfassenden Ausnahmezustand, der der Armee erweiterte Unterdrückungsbefugnisse verleiht. Dieser antidemokratische Schritt bedeutet die Vorbereitung der libanesischen herrschenden Klasse auf die Möglichkeit schwerwiegenderer revolutionärer Ausbrüche und unterstreicht, warum es für einen wirklichen Wandel unerlässlich und dringend notwendig ist, der weit verbreiteten Wut in der Gesellschaft einen besser organisierten Ausdruck zu verleihen.

In unmittelbarer Zukunft könnten demokratisch organisierte Hilfskomitees die Verteilung der Hilfe in den Stadtvierteln überwachen und sicherstellen, dass die dringend benötigte materielle Hilfe nicht von korrupten Beamten unterschlagen wird. Doch die Hilfe und Solidarität unter den einfachen Libanesen kann nur so weit gehen wenn die wirtschaftlichen Ressourcen des Landes und die Hebel der Staatsmacht nicht mehr von einer Handvoll Schmarotzern kontrolliert werden, die das ganze Land auspressen. Deshalb ist es ebenso wichtig, über alle Sektoren, Arbeitsplätze und lokalen Gemeinschaften hinweg Aktionskomitees aufzubauen, um einen politischen Massenkampf zu strukturieren und vorzubereiten, der darauf abzielt, dem Kapitalismus die Macht zu entreißen – dem System, das es dieser winzigen Minderheit ermöglicht hat, kolossale Reichtümer anzuhäufen und gleichzeitig Hunger, Armut, Krankheit, Zerstörung und Unterdrückung in der übrigen Bevölkerung zu säen.

Die riesigen Forderungen nach Zinsen und Schulden, aus denen der Bankensektor über Jahre hinweg massive Gewinne erwirtschaftet hat, sollten vollständig abgelehnt werden. Ebenso wie alle Sparmaßnahmen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut zurückgenommen werden sollten, die durch die Notwendigkeit ihrer Rückzahlung gerechtfertigt wurden. Es sollten Preisbindungen für Nahrungsmittel, medizinische Güter, Baumaterial und andere Produkte des Grundbedarfs eingeführt werden. Alle Banken und Finanzinstitutionen sollten in öffentliche Hände gebracht werden – und ihre Bücher der öffentlichen Kontrolle zugänglich gemacht werden. Der Reichtum der libanesischen Millionäre und Milliardäre, der durch Korruption, Spekulation und Finanzgeschäfte aufgebaut wurde, sollte beschlagnahmt werden. Und die Wirtschaft sollte demokratisch so geplant werden, dass sie den Bedürfnissen der Mehrheit entspricht: die Armen und Obdachlosen ernähren und unterbringen, in das Gesundheitswesen und die öffentlichen Dienste investieren, die zusammenbrechende Infrastruktur des Landes von oben bis unten wieder aufbauen… Wenn die revolutionären Arbeiter und die Jugend des Libanon sich mit einem Programm sozialistischer Forderungen dieser Art bewaffnen würden, hätte ihr Kampf das Potenzial, rasch größere Unterstützung zu gewinnen und Millionen in der ganzen Region zu inspirieren, diesem Beispiel zu folgen.

Bild: Freimut Bahlo, CC BY-SA 4.0