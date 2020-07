Gesetz zur nationalen Sicherheit – Xi Jinpings „Nukleare Option“

Die Verhängung des neuen nationalen Sicherheitsgesetzes in Hongkong durch die chinesische Diktatur (KPCh) ist ein massiver Schlag gegen die demokratischen und politischen Rechte

Per-Ake Westerlund und Vincent Kolo,ISA

Die Wirkung des neuen Gesetzes des chinesischen Regimes ähnelt einem Militärputsch oder dem zweiten „4. Juni (Tiananmen)“, aber mit Gesetzen, Geheimpolizei und massiver Cyber-Überwachung anstelle von Panzern.

Der Geltungsbereich des neuen Gesetzes hat Rechtsexperten und Demokratieaktivisten nicht nur in Hongkong in Entsetzen versetzt. Das Gesetz ist viel drakonischer, als es die meisten Kommentatoren erwartet hatten. Die Kapitalisten und Tycoons in Hongkong, die das Gesetz unterstützen und behaupteten, es würde nur „begrenzt angewandt“ werden, haben sich als völlig falsch erwiesen.

Für den antiautoritären Kampf in Hongkong und China und die historische Massenprotestbewegung des vergangenen Jahres bedeutet dies eine schwere Niederlage. Aber es ist eine Niederlage, die vielleicht nicht so lange andauert, wie von der Diktatur erhofft.

Das neue Gesetz wurde am 30. Juni eine Stunde vor Mitternacht in Kraft gesetzt, bewusst zeitlich so gewählt, dass eine maximale Schockwirkung vor dem jährlichen Feiertag 1. Juli, dem wichtigsten Protesttag im politischen Kalender Hongkongs, erzielt wird. Seitdem wurden jeden Tag neue drakonische Maßnahmen angekündigt, die den Geltungsbereich und die Strenge des neuen Gesetzes erweitern.

Der wichtigste Aspekt des Gesetzes besteht nicht in dem, was es beinhaltet, sondern wer es durchsetzen wird. Die Geheimpolizei auf dem Festland und die KPCh-Agenten werden zum ersten Mal offen und mit äußerst weitreichenden Befugnissen operieren. Innerhalb weniger Tage sind neue Agenturen entstanden, die politische Aktivist*innen ausspionieren, Informationen über sie sammeln und das nationale Sicherheitsgesetz durchsetzen sollen, wobei sie, wenn nötig, lokale staatliche Kräfte umgehen und sich über diese hinwegsetzen können.

Der Mann, den Peking in die Verantwortung übernommen hat, ist ein berüchtigter Hardliner. Zheng Yanxiong war früher Generalsekretär des Komitees der Kommunistischen Partei in Guangdong. Zheng machte sich 2011 einen Namen, als er versuchte, die Protestbewegung in Wukan, einem Dorf in Guangdong, zu zerschlagen. Seine damaligen Vorgesetzten waren gezwungen, Zheng ins Abseits zu stellen, weil sie seine Hardliner-Taktik in Wukan als kontraproduktiv empfanden. Dies geschah jedoch kurz vor der Ära von Xi Jinping (Xi kam im November 2012 an die Macht).

Irrelevante lokale Verwaltung

Die abstoßende rechte Regierung Hongkongs und das kapitalistische Establishment, das die KPCh befürwortet, schwelgen natürlich in ihrer Aussicht auf Rache und im Gefühl eines plötzlichen Machtzuwachses – sie sind zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Proteste im letzten Jahr gefürchtet und wurden zum Objekt von Ekel und Hohn. Doch es ist nicht die Regierung Hongkongs, die diesen Prozess lenkt. Das neue Gesetz zeigt, dass sie irrelevanter denn je ist.

Der Mythos „ein Land, zwei Systeme“, d.h. ein gewisses Maß an politischer Autonomie unter der Herrschaft der chinesischen Diktatur, ist nun ein für alle Mal beseitigt. Dies ist ein historischer und potenziell rücksichtsloser Aufbruch für das KPCh-Regime, der zu massiven Vergeltungsmaßnahmen rivalisierender kapitalistischer Regime auf der ganzen Welt führen kann, wobei Hongkong im eskalierenden Kalten Krieg zwischen dem chinesischen und dem westlichen Imperialismus in die Rolle eines neuen „West-Berlin“ katapultiert wird.

Hongkong war in der Vergangenheit nicht nur Asiens wichtigstes Finanzzentrum mit einer starken Präsenz westlicher Banken und Unternehmen, sondern spielte auch die Rolle eines politischen Schutzschildes für die Diktatur. Peking konnte die Illusion aufrechterhalten, dass es für einige begrenzte demokratische Reformen offen war, indem es Hongkong als „zweites System“ innerhalb „eines Landes“ bewahrte.

Für eine gewisse Zeit in den ersten Jahren nach der Übergabe war dies nicht nur eine Täuschung – die früheren KPCh-Regime schlossen die Möglichkeit nicht aus, ein größeres Maß an bürgerlicher Demokratie in Hongkong zuzulassen und es als „Versuchskaninchen“ für mögliche demokratische Experimente in China zu einem späteren Zeitpunkt zu benutzen. Aber noch bevor Xi Jinping an die Macht kam, hatte das Regime diese Idee aufgegeben.

Die Diktatur hatte erkannt, dass selbst kleine demokratische Zugeständnisse – eine Lockerung der Zensur, ein unabhängigeres Justizsystem – eine Kettenreaktion auslösen, die letztlich zu ihrem eigenen Zusammenbruch führen würde. Seitdem war es Pekings Ziel, die Uhr in Hongkong zurückzudrehen. Der Aufstieg von Xi Jinping an die Macht zementierte diesen totalitären Sturz weiter.

Täglich wachsendes Monster

Die Einführung des nationalen Sicherheitsgesetzes zielt bewusst auf einen Big-Bang-Effekt ab. Täglich werden neue extreme Maßnahmen angekündigt – wie ein Monster, das von Tag zu Tag größer wird. Zum Teil spiegelt dies die Tatsache wider, dass die Diktatur mit ihrer Machtdemonstration über Hongkong die Welt so sehr verblüffen wollte, dass es keinen detaillierten Plan gab. Die eigentliche Mechanik des Gesetzes ist noch nicht ganz ausgereift. Dies sind einige der neuen Aspekte, die allein in den letzten Tagen angekündigt wurden:

Seit Sonntag, 5. Juli sind internationale und taiwanesische politische Parteien, Organisationen und Nichtregierungsorganisationen aufgefordert, ihre Mitgliederregister und Finanzkonten für chinesische Agenten zu öffnen.

Globaler Kontext

Xi Jinpings brutales Vorgehen gegen Hongkong muss im Zusammenhang mit einer Reihe von Maßnahmen gesehen werden, die das chinesische Regime, insbesondere das Militär, in letzter Zeit ergriffen hat. Sein Grenzkonflikt mit Indien ist der schwerste seit dem Krieg von 1962, seine Kampfflugzeuge sind mehrmals in den taiwanesischen Luftraum eingedrungen, und zum ersten Mal führt Chinas Marine Marinemanöver in drei Meeren gleichzeitig durch, im Ostchinesischen Meer, im Südchinesischen Meer und im Gelben Meer. China hat auch Schiffe in die umstrittenen Gewässer in der Nähe der von Japan kontrollierten Diaoyu-Inseln (Senkaku) geschickt, um gegen die Entscheidung der lokalen Regierung zu protestieren, bestimmte Merkmale der Inseln umzubenennen.

Xi Jinping scheint überall in Kämpfe verwickelt zu sein, einschließlich eines sich zuspitzenden Konflikts mit Australien, mit dem China früher boomende Wirtschaftsbeziehungen unterhielt. Als Vergeltung für die Verhaftung der stellvertretenden Vorsitzenden von Huawei, Meng Wanzhou, die auch die Tochter des Huawei-Gründers Ren Zhengfei ist, in Kanada wurden zwei kanadische Staatsbürger in China wegen Spionage angeklagt. Sie müssen mit der Todesstrafe rechnen.

Bei den Schritten gegen Hongkong geht es also nicht nur oder in erster Linie um Hongkong. Das erklärte Ziel, die Massenbewegung zu stoppen, die 2019 Millionen von Menschen bei Demonstrationen versammelte, machte es nicht notwendig, dass die KPCh die „nukleare Option“ nutzt, auf die das Gesetz hinausläuft. Die antiautoritäre Protestbewegung war in der Tat bereits auf dem Weg nach unten, nachdem sie auf ihre eigenen inneren Widersprüche gestoßen war: das Fehlen eines klaren politischen Programms und vor allem einer organisierten Basis der Arbeiterklasse, um den Kampf zusammenzuführen und durch eine viel kompliziertere Phase zu führen.

Die jüngsten harten Maßnahmen können kurzfristig eine schockierende Wirkung haben, und dies ist eindeutig eine Niederlage für die Bewegung. Durch das Erlernen wichtiger Lektionen und Richtungswechsel kann sich die Bewegung in der Zukunft erholen. Ziel des Gesetzes ist es, Schrecken zu verbreiten, nicht nur in Hongkong, sondern auch auf dem chinesischen Festland, wo das Grollen der Unzufriedenheit immer lauter wird. China befindet sich infolge von Covid-19 in einer tiefen Wirtschaftskrise, die auf die Auswirkungen des Handelskrieges mit den USA und die allgemeine Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft in den letzten 7-8 Jahren folgt.

Xi Jinping will auch Stärke gegen alle Gegner innerhalb des KPCh-Staates und des Militärs demonstrieren. Der interne Machtkampf ist heute ein entscheidendes Merkmal der politischen Entwicklungen in China und spiegelt die allgemeine Krise in der Gesellschaft wider. Xi Jinping kämpft darum, seine eigene Position und seinen Plan für eine dritte Amtszeit auf der Grundlage einer Verfassungsänderung von 2018, die jetzt nicht mehr sicher erscheint, zu schützen.

Xis harte Innen- und Außenpolitik wird von einer Schicht der herrschenden Elite, die als vorrangige Aufgabe die Notwendigkeit sieht, die Wirtschaft anzukurbeln, als lästige Ablenkung betrachtet. Aber Xi kann nicht ohne weiteres die politische Richtung ändern, weil dies seiner Autorität ernsthaft schaden würde. Während rivalisierende Fraktionen ihre Messer wetzen, ist Xi in mancher Hinsicht seinem amerikanischen Gegenstück Trump ähnlich geworden, indem er immer größere Wetten auf den Nationalismus als seine Hauptkarte setzt und nach neuen Konflikten sucht, um seine Macht zu demonstrieren und die Gesellschaft und den KPCh-Staat zu zwingen, sich hinter ihm zu vereinen.

Trump’s Abkommen

Der westliche Imperialismus hat das neue Gesetz bisher scharf verurteilt, aber alle Gegenmaßnahmen waren relativ milde. Sie wollen den Konflikt als „ideologisch“ darstellen, Demokratie gegen Diktatur. Das ist Heuchelei, denn die USA und die EU haben keine Probleme mit Diktaturen im Allgemeinen, zum Beispiel in Saudi-Arabien. Trump hat wiederholt seine Bewunderung für Xi Jinping zum Ausdruck gebracht, und im vergangenen Monat auf Hawaii, wo Mike Pompeo die USA vertrat, scheint er mit Xi ein neues Abkommen zur Rettung des „Phase 1“-Handelsabkommens zwischen den beiden Ländern geschlossen zu haben. Es wird gemunkelt, dass der US-Präsident im Gegenzug zugestimmt hat, die Maßnahmen gegen China wegen der Massenunterdrückung in Xinjiang und möglicherweise auch in Hongkong abzuschwächen.

Die zunehmend provozierenden Aktionen Pekings werden jedoch die relative Schwäche der Westmächte bloßstellen, wenn sie nicht handeln. Angesichts der Herausforderungen, die der neue Kalte Krieg mit sich bringt, ist es wahrscheinlicher, dass sich die Positionen beider Seiten gegenüber Hongkong aufgrund seiner symbolischen Bedeutung in diesem globalen Kampf verhärten werden. Wenn westliche Regierungen handeln, wird es natürlich in erster Linie darum gehen, ihre Bank- und Geschäftsinteressen zu verteidigen. Das chinesische Regime könnte sich verkalkuliert haben, und die Gegenmaßnahmen könnten härter ausfallen als erwartet. Der innner-imperialistische Konflikt spitzt sich zu und steht erst am Anfang.

Für Sozialist*innen und Aktivist*innen in Hongkong ist dies eine sehr gefährliche Entwicklung. Für Sozialist*innen anderswo ist es eine Warnung, die den Charakter einer neuen Periode unterstreicht, in die wir eingetreten sind, mit schärferen und explosiveren Wendungen und zunehmenden Konflikten, neuen Kämpfen und der dringenden Notwendigkeit eines echten Sozialismus und einer Demokratie, die auf der Macht der Arbeiterklasse beruht.

Bild: Studio Incendo (CC BY 2.0)