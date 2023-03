Der “Rote Napoleon”

Wer war Michail Tuchatschewski?

Vor 120 Jahren wurde Michail Tuchatschewski geboren. Marschall Tuchatschewski war einer der fünf ranghöchsten Kommandeure der Roten Armee vor dem Zweiten Weltkrieg und der stellvertretende Verteidigungskommissar der UdSSR. Zusammen mit tausenden anderen roten Kommandeuren fiel er den stalinistischen Repressalien zum Opfer. Sein Tod sowie der Mord an einer ganzen Generation der revolutionären Führung der Roten Armee hatte schreckliche Konsequenzen für die Sowjetunion.

Von Sascha Rakowski, Köln

1918 schlug sich der junge Kriegsveteran auf der Seite der Revolution und wurde an der zerfallenden Front sofort als Kommandeur eingesetzt. Kriegserfahrene Kommandeure waren in der ersten Phase des Bürgerkrieges, in der die Roten in dem scheinbar aussichtslosen Kampf eine Niederlage nach der anderen erlitten, eine Mangelware. Als Kriegskommissar übernahm Tuchatschewski nach wenigen Wochen die Verantwortung für die Abwehrkämpfe und später für die Offensive in Zentralrussland – und sorgte für den ersten strategischen Sieg der Roten Armee. Seinen schnellen Aufstieg als Kommandeur verdankte der hochbegabte Tuchatschewski einem mutigen Schritt des Volkskommissars für das Kriegswesen, Leo Trotzki, der bei dem Aufbau der revolutionären Armee den Akzent auf die Einberufung von zehntausenden Offizieren des ehemaligen russischen Kaiserheeres setzte.

Bereits mit 25 Jahren kommandierte Michail Tuchatschewski eine ganze Armee und zerschlug damit die konterrevolutionären Weißen Generäle in Zentralrussland und Sibirien. Am Ende des Bürgerkrieges kommandierte er die gesamte Westfront, wo seine Armeen gegen die von Frankreich und England bewaffneten polnischen und ukrainisch-nationalistischen und weißgardistischen Truppen kämpften. Bei seinen kühn geplanten und dynamisch durchgeführten Militäroperationen (z.B. bei der Eroberung der Krim gegen die weiße Armee oder später bei der Niederschlagung des Matrosenaufstands auf Kronstadt) bekam Tuchatschewski die volle Unterstützung des damaligen Volkskommissars für das Kriegswesen, Leo Trotzki.

Beiden sahen die Zukunft der Roten Armee in der Verwandlung von einer Volksmiliz in eine moderne hochmotorisierte Armee, die fähig wäre, die Republik und die Revolution in einem neuen bevorstehenden Weltkrieg zu verteidigen. Dabei betonte Tuchatschewski die Notwendigkeit einer technischen Modernisierung der Armee sowie eine schnellstmögliche Industrialisierung der Sowjetunion. Er war der erste, der den Einsatz von Fallschirmjägern befahl und die Entwicklung von Raketenartillerie vorantrieb. Aus dem Spanischen Bürgerkrieg zog er die Schlussfolgerung, dass in zukünftigen Kriegen Panzern und Flugzeugen eine Schlüsselrolle zukommen würde. Die von ihm mit entwickelte Militärdoktrin der “Tiefen Operation”, die schnelle Vorstöße von mechanisierten Truppen mit Luftunterstützung vorsah, wurde aber zuerst von der Wehrmacht unter dem Namen “Blitzkrieg” umgesetzt – nachdem Tuchatschewski und seine revolutionären Ideen dem Stalinismus zum Opfer gefallen waren.

Auseinandersetzungen mit Stalin

Als einer der fähigsten und beliebtesten Kommandeure genoss Tuchatschewski eine absolute Autorität in den Reihen der Roten Armee. Allerdings befanden er und seine Unterstützer*innen sich in einer ständigen Auseinandersetzung mit Stalins Armeekader Woroschilow und Budjonny. Die beiden bildeten noch während des Bürgerkrieges eine „militärische Opposition“ gegen Leo Trotzki. Sie waren mit der Einberufung der ehemaligen Offiziere in die Rote Armee nicht einverstanden, verteidigten die Partisanentaktik und kämpften faktisch gegen den Zentralismus in der Roten Armee. Budjonny wollte als Kavallerist zudem an dem Einsatz von Pferden festhalten, die Tuchatschewski als obsolet betrachtete.

Im polnisch-russischen Krieg 1920 scheiterte die Belagerung Warschaus, weil Stalin und Budjonny eigenständig versuchten, Lwiw zu erobern und sich weigerten, Verstärkung zu schicken. Trotzki schrieb später: „Wenn Stalin und der Analphabet Budjonny in Galizien nicht ihren eigenen Krieg geführt hätten, hätte die Rote Armee nicht die Niederlage erlitten, die uns zwang, den Frieden von Riga zu unterzeichnen.“ Lenin entband Stalin von allen militärischen Verantwortungen. Eine Kränkung, für die Stalin und Budjonny später Rache nehmen würden.

Nach Lenins Tod verfestigte sich die Bürokratisierung der Sowjetunion. Stalins Macht nahm zu und wurde schließlich absolut. Er setzte auf seine alten Freunde als Kommandeure und beförderte sie auf die höchsten Posten der Armee. Budjonny wurde zum Marschall, Woroschilow zum Kriegskommissar der UdSSR. Beide erwiesen sich im Laufe der Zeit als erfahrene Bürokraten und Henker, scheiterten jedoch als Armeegeneräle bereits am Anfang des Zweiten Weltkrieges.

Die ständige Opposition von Michail Tuchatschewski gegen den unfähigen Bürokraten Stalin und Woroschilow sowie seine Autorität und Beliebtheit provozierten die Angst von Stalin und seiner bürokratischen Clique. Die Befürchtung: Der konsolidierte und disziplinierte Militärapparat könnte im Falle weiterer Spannungen und Fehler des Diktators rebellieren. Nicht zu vergessen ist, dass sich trotz bürokratischer Willkür und Entlassungen von tausenden Oppositionellen aus der Armee eine große schweigende Mehrheit an die Rolle von Stalins Gegnern Trotzki, Mratschkowski und Antonow-Owsejenko in der Revolution und dem folgenden Bürgerkrieg erinnerte. Auch die militärische Unfähigkeit Stalins im Bürgerkrieg sowie der Dilettantismus Woroschilows und Budjonnys waren für diese Mehrheit kein Geheimnis.

Säuberungen kurz vor dem Zweiten Weltkrieg

Als 1937 in Äthiopien und China bereits die Schlachten tobten und der große Krieg in Europa kurz vor dem Ausbruch stand, ging die stalinistische Bürokratie zum direkten Terror gegen die Führung der Roten Armee über. Der Erhalt der eigenen Macht war den Bürokraten so wichtig, dass sie die Enthauptung des Generalstabs kurz vor Kriegsbeginn in Kauf nahmen. 33.500 Offiziere wurden aus der Armee entlassen, fast die Hälfte davon verhaftet und mehrere tausend als angebliche Spione und Konterrevolutionäre erschossen.

444 Generäle und Admirale wurden während der „Säuberungen“ ermordet oder starben infolge von Folter – etwa doppelt so viele wie die Verluste der sowjetischen Generäle im gesamten Zweiten Weltkrieg. Einer der Marschälle der Roten Armee, die dem stalinistischen Terror zum Opfer fielen, war ihr fähigster Kommandeur und Theoretiker: Michail Tuchatschewski. Er wurde 1937 als “Trotzkist” angeklagt und der Zusammenarbeit mit der Reichswehr bezichtigt – zwei Jahre vor dem Hitler-Stalin-Pakt. Vor Gericht wurde sein Geständnis präsentiert. Das Schriftstück war blutbefleckt von der Folter, die der Marschall unter Stalins Schergen erleiden musste. Einer der Richter war ein alter Bekannter: Der Stalin-Vertraute, Analphabet und Pferdenarr Budjonny. Tuchatschewski wurde zum Tode verurteilt.

Das Vorgehen der Bürokratie hatte schwerwiegende Auswirkungen in den folgenden Jahren. Die „Säuberung“ der roten Offiziere erfreute Hitler und überzeugte seine Clique von der Schwäche der Roten Armee. Die Zerschlagung des Militärapparats führte zum Aussterben jeglicher Kritik und Diskussion in der Armee. Die Meinung Stalins war die „einzig richtige“. Sein Verbot der Mobilmachung der Roten Armee im Frühling 1941 führte dazu, dass Hitler und seine Verbündeten mit einer militärischen Übermacht die sowjetischen Grenzarmeen zerschlugen und bereits im Winter 1941 vor den Toren Moskaus standen. Für den politischen Verrat und die schwerwiegenden Fehler des Dilettanten Stalin bezahlte die sowjetische Arbeiter*innenklasse und das Bäuer*innentum mit dutzenden Millionen Toten. Der motivierteste Teil der Arbeiter*innenschaft fiel in unzähligen Verteidigungskämpfe, was zur weiteren Stärkung des parasitären bürokratischen Apparats führte.

Heute erinnern wir uns an den Kommissar des Bürgerkrieges, Militärtheoretiker, Marschall der Roten Armee und Revolutionär Michail Tuchatschewski, der am 11. Juni 1937 als angeblicher Spion und Terrorist erschossen wurde. Seine letzten Worte waren: “Es lebe die Rote Armee.”